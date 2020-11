Petter Stordalen om coronakrisen: – Vår bransje er i ferd med å gå under

Servering og reiseliv er hardt rammet av coronasituasjonen. I et debattinnlegg advarer Petter Stordalen om «massedød blant selskapene» i 2021.

SLITER: Petter Stordalens hoteller er hardt rammet av coronasituasjonen. Vis mer byoutline Siv Dolmen / VG

Publisert: Publisert: 14. november 2020 12:54

Innlegget fra hotellkongen med tittelen «vår bransje er i ferd med å gå under i krisen», kommer i svenske Aftonbladet.

Der tar Stordalen til orde for at serverings- og reiselivsbransjen må få «et statlig plaster som stoppet den akutte blødningen», når myndighetene iverksetter sine tiltak for på begrense smittebølgen.

Både Sverige, Norge og resten av Europa står nå midt i en andre smittebølge med restriksjoner som skal bremse viruset, som blant annet rammer Stordalens hoteller hardt.

«Om ingenting skjer så kommer 2021 til å være året med massedød blant selskapene og masseledighet blant unge. Gjeld skal betales med penger som ikke finnes», skriver Stordalen.

Les på E24+ I denne byen har Petter Stordalen tapt over 400 millioner

Mener det haster

Han mener det haster med tiltak.

«Serverings- og reiselivsbransjen må få langsiktige spilleregler som den kan forholde seg til, og en kompensasjon som fullt ut kompenserer bransjen for de inntektsbortfall som restriksjoner og generelle råd fører til».

«Kompensasjon som må være koordinert tidsmessig med når restriksjoner innføres og uten lange ledetider», fortsetter Stordalen.

Stordalens hotellkjede Nordic Choice og andre aktører sliter i et tøft marked. Coronatiltak, som nå er strammet til, har medført at turister og konferansegjester uteblir.

Les også Nordic Choice har sendt ut oppsigelser

– Pengene er borte

Stordalen påpeker i innlegget at konsekvensen av pandemien er stopp i reise- og konferanseaktivitet samtidig som restaurantene står tomme. Dermed svikter inntektene.

Stordalen advarer om at vondt kan bli verre neste år.

«Da skal gjelden betales. Leien som bedriftene har fått utsatt og leverandørfakturaene som mange har blitt tvunget til å legge bort, skal justeres. Håpet om at høsten skulle innebære reduserte restriksjoner og dermed muligheter til inntekter, har de siste ukene blitt brutalt gruset», skriver han.

Her kan du lese mer om Petter Stordalen Reiseliv Coronaviruset