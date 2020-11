Norgesgruppen deler ut 150 millioner i «coronabonus»: – Et ekstremt år

Dagligvaregiganten Norgesgruppen drysser penger til alle ansatte som har jobbet under coronapandemien. – Dette er en klapp på skulderen og en takk for innsatsen i året som har gått, sier kommunikasjonsdirektøren.

STØRSTE: Norgesgruppen er landets største dagligvarekonsern og driver blant annet Kiwi. Vis mer byoutline STAFF / X01095

Publisert: Oppdatert: 17. november 2020 11:35 , Publisert: 16. november 2020 18:27

– Vi gir en ekstra utbetaling til alle ansatte. Den er på 10.000 kroner for en som har jobbet fulltid under hele coronapandemien, bekrefter konserndirektør for kommunikasjon Stein Rømmerud i Norgesgruppen overfor E24.

Ansatte som har jobbet deltid eller som har jobbet deler av pandemien får en tilsvarende prosent av 10.000 kroner.

Prislappen på ordningen ender på omtrent 150 millioner kroner, anslår konsernet, som påpeker at den gjelder for alle ansatte i Norgesgruppens heleide virksomheter.

– Et ekstremt år

– Dette har vært et ekstremt år for alle som jobber i dagligvarebransjen, sier Rømmerud.

Coronapandemien har gitt en kraftig vekst for dagligvarebutikkene, viste en rapport fra analysebyrået Nielsen i juli.

– Det har vært en voldsom vekst, folk handler mer enn normalt og alle må jobbe mer. De står i smitterisiko og alle har stått på som bare det, sier Rømmerud.

Les også Prisjegeravtalen legges død – Rema og Coop avslutter også samarbeidet

I april skrev E24 at flere supermarkedkjeder i utlandet hadde gitt ansatte bonuser eller lønnsøkninger. Den gang hadde Norgesgruppen ingen planer om lønnsøkning eller bonuser for de ansatte.

Nå har imidlertid konsernet bestemt seg for å bruke millioner på «ekstraordinære påskjønnelser».

– Dette er en klapp på skulderen og en takk for innsatsen i året som har gått, sier kommunikasjonsdirektøren.

Les også Oslo Mets ansatte får 10.000 kroner ekstra i desember

Gjelder alle ansatte

Nesten 30.000 ansatte får utbetalingen i begynnelsen av desember. Det gjelder de ansatte som jobber i Norgesgruppen og de butikkene konsernet selv eier.

I butikker som drives av kjøpmenn under et Norgesgruppen-navn er det opp til kjøpmennene om de vil gi de ansatte et coronatillegg.

Norgesgruppen er landets største dagligvarekonsern og har Kiwi, Spar, Joker og Meny på listen over butikker.

Dette er første gang konsernet gir de ansatte en lignende julegave.

– Det er et stort beløp, men det føles veldig riktig fordi det er en ekstraordinær situasjon, sier Rømmerud.

Les på E24+ Han er sjef for 55 Rema-kjøpmenn som til sammen delte 94 millioner i fjor

Her kan du lese mer om Coronaviruset Dagligvarebransjen Norgesgruppen Coronaviruset Butikker