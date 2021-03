Norgesgruppen slipper å betale 20 mill. etter u-sving fra Konkurransetilsynet

Tilsynet mente først dagligvaregiganten hadde brutt opplysningsplikten i forbindelse med et eiendomskjøp. Så snudde tilsynet, og Norgesgruppen slipper milliongebyr.

Konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Konkurransetilsynet har valgt å oppheve et vedtak om å ilegge Norgesgruppen et overtredelsesgebyr på 20 millioner kroner for brudd på opplysningsplikten i forbindelse med et eiendomskjøp, skriver tilsynet i en melding.

Konsernet som eier kjedene Kiwi, Meny, Joker og Spar, eier også en hel del butikk- og næringslokaler.

Norgesgruppen kjøpte i 2018 butikklokaler i Sædalssvingene i Bergen, og det er her Konkurransetilsynet opprinnelig mente at man hadde brutt den såkalte opplysningsplikten.

– Uklarheter

Tilsynet la i vedtaket til grunn at kjøpet innebar en foretakssammenslutning i verdikjeden for dagligvarer og at Norgesgruppen derfor skulle opplyst om dette i henhold til pålegg om opplysningsplikt.

Konkurransedirektør Lars Sørgard sier at deres opprinnelige vurdering var at det forelå faktiske forhold som tilsa at kjøpet var omfattet av opplysningsplikten.

– Tilsynet har imidlertid etter en samlet fornyet vurdering funnet grunn til å legge større vekt på at det likevel kan ha vært uklarheter knyttet til om ervervet var omfattet av ordlyden i det konkrete pålegget, og om det forelå den nødvendige grad av skyld, sier Konkurransedirektør Lars Sørgard.

Kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen sier at dette er en prinsipielt viktig sak.

– Den legger grunnlaget for hvordan man definerer verdikjeden for dagligvarer, sier Rømmerud.

Norgesgruppen skriver i en separat melding at de er tilfredse med vedtaket fra Konkurransetilsynet.

– Vi har hele tiden ment at vi ikke har brutt opplysningsplikten i denne saken, sier Ragna Bergholt Rom som er juridisk direktør i Norgesgruppen.

– Kan ikke akseptere

E24 skrev søndag at Norgesgruppen har klaget på vedtaket.

– Norgesgruppen kan ikke akseptere et gebyr fra Konkurransetilsynet som er ilagt på feilaktig grunnlag. Vi har ikke brutt opplysningsplikten, og vil derfor be om en fornyet vurdering i Konkurranseklagenemnda, sa Stein Rømmerud, Norgesgruppens kommunikasjonsdirektør.

Konkurransetilsynet påpeker at alle dagligvarekjeder i Norge i dag er pålagt en opplysningsplikt for fusjoner og oppkjøp i verdikjeden for dagligvarer. Bakgrunnen er at også fusjoner og oppkjøp under meldepliktstersklene kan føre til konkurranseskade lokalt og/eller nasjonalt.

– I lys av dette vedtaket og de særskilte forholdene i dagligvaremarkedet, vil vi nå se nærmere på om det er grunn til å gjøre endringer i opplysningspåleggene, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Norgesgruppen ble tidligere i dag orientert om tilsynets beslutning, står det i meldingen.

Publisert: Publisert: 15. mars 2021 12:29 Oppdatert: 15. mars 2021 12:58