Regjeringen foreslår ny lønnsstøtteordning: - Skal få permitterte raskere tilbake

Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25.000 kroner per ansatte som tas tilbake fra permittering.

Finansminister Jan Tore Sanner legger frem regjeringens forslag til ny lønnsstøtteordning. Ordningen har likhetstrekk med den forrige, men med høyere støttebeløp per ansatt og større fleksibilitet.

– Det viktigste vi kan gjøre for å redusere de langsiktige konsekvensene av pandemien, er å sørge for at folk kommer raskt tilbake i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25.000 kroner i måneden per ansatt som tas tilbake fra permisjon. Tidligere kunne bedriftene få 15.000 kroner per lærling eller ansatt.

Ordningen gjelder i perioden 15. mars til 30. juni i år. Det er forutsatt at arbeidsgiveren har et omsetningsfall på minst 15 prosent. Den ansatte må permittert både 5. mars og mot slutten av fjoråret for å kvalifisere til støtte.

– Ordningen skal ikke hjelpe alle, men den skal hjelpe de som har vært rammet lenge, sier Sanner.

Skatteetaten skal forvalte ordningen. Målet med ordningen er å gi bedriftene starthjelp og bedre mulighetene til å drive opplæring av ansatte, og planlegge og forbedre gjenåpning.

Dette er hovedpunktene i det nye forslaget: Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25 000 kroner i måneden per egen ansatt som tas tilbake fra permisjon. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent, avtar støttebeløpet gradvis til 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 prosent. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.

Ansatte som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert både per 5. mars 2021 og enten per 15. november, 1., 15. eller 31. desember 2020. Ifølge regjeringen skal dette bidra til å treffe deg som har vært rammet lenge.

Støttebeløpet beregnes ut fra stillingsbrøk, permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb.

For frivillige, ideelle er støttebeløpet 15.000 kroner per måned. For lærlinger som tas tilbake i jobb gis inntil 15.000 kroner per måned.

Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til 9,4 millioner kroner for perioden 15. mars til 30. april og 12,5 millioner kroner for perioden 1. mai til 30. juni. Det tilsvarer full støtte til 250 personer per måned, som er EUs øvre grense for antallet ansatte i små og mellomstore bedrifter.

For å ta høyde for nye lokale nedstengninger kan ansatte på lønnsstøtte re-permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt, og ansatte i andre type stillinger kan permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt.

Ansatte kan tas delvis tilbake.

Ordningen skal være søknadsbasert og i stor grad automatisert.

Det skal være full åpenhet om hvilke bedrifter som får støtte, hvor mange ansatte de får støtte for og hvilket omsetningsfall de har. Dette er viktig for å motvirke misbruk av ordningen. Vis mer vg-expand-down

Strengere krav

I den tidligere lønnsstøtteordningen kunne bedrifter med et omsetningsfall på over ti prosent få støtte. I denne omgang gir ikke fall under 15 prosent rett til støtte.

Regjeringen foreslår derfor også å bevilge ytterligere 100 millioner kroner til den søknadsbaserte ordningen for bedriftsintern opplæring (BIO), som forvaltes av fylkeskommunene.

Opposisjonen ble i januar enige om 23 punkter i en ny krisepakke for samfunnet etter coronakrisen. I denne ble de enige om å be regjeringen fremme forslag om en ny modell for lønnsstøtte, slik at folk kan holdes i jobb fremfor å være permittert.

Den nye ordningen er altså en oppfølging av anmodningsvedtaket fra Stortinget, og er utformet i samarbeid med NHO, LO, Virke og SMB Norge.

Lønnsordningen fra i fjor ble utvidet slik at den varte i hele 2020.

