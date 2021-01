Konkursfall i 2020 tross coronakrise

Mange bransjer opplevde færre konkurser i året som har gått. 800 færre bedrifter gikk over ende i 2020, ifølge konkursstatistikk.

Ifølge data- og analyseselskapet Bisnode gikk 4.090 bedrifter konkurs i 2020, mens 1.377 selskaper ble tvangsavviklet.

Til sammen gikk dermed 5.467 bedrifter over ende, viser konkursstatistikken som ble lagt frem onsdag.

Det er en nedgang på 800 fra 2019, da tallet på konkurser og tvangsavviklinger var på 6.267.

– Med coronakrise i næringslivet er det svært gledelig å se at så mange bedrifter har vært reddet fra konkurs. Dette skyldes nok i stor grad støtten som gis til bedrifter fra myndighetene, samt betalingsutsettelser for offentlige avgifter, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode i en pressemelding.

Nedgang i mange fylker

Tallene viser at alle fylker unntatt Troms/Finnmark hadde færre konkurser. Størst var nedgangen i Vestland hvor konkursene falt med 24,2 prosent, fulgt av Agder med en nedgang på 22,6 prosent.

Blant bransjene med nedgang i konkurser er bygg og anlegg, eiendom, transport og lagring, detaljhandel, industri og engros/agentur. Også hotell og restaurant har en liten konkursnedgang, til tross for at bransjen er hardt rammet av restriksjoner for å stagge smitten.

Ruud frykter likevel at konkursene skal stige fremover.

– Mange virksomheter har slitt lenge og har måttet tære på egenkapitalen gjennom året. Krisen er ikke over, og vi frykter derfor at en del bedrifter derfor må gi opp utover våren 2021, spesielt hvis støtten fra myndighetene avvikles eller endres. Da vil vi se flere konkurser og økt arbeidsledighet som en konsekvens, sier han.

