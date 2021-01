Sykkelspesialist gikk fra konkurs til rekordsalg

Butikkene som har spesialisert seg på sykler, hadde et knallår i fjor. – Hadde vi fått tak i nok sykler, hadde veksten vært enda større.

Martin Norgård Vermundsberget tok over som daglig leder for Birk Sport for ni år siden. Vis mer byoutline Isak Løve Pilskog Loe / E24

– Et eventyrlig bra år, sier daglig leder i Birk Sport, Martin Norgård Vermundsberget.

Fjoråret startet blytungt. Selskapet slo tidlig fast et vesentlig underskudd i 2019.

8. januar 2020 ble butikken begjært konkurs, etter et tosifret milliontap de siste fem årene.

To dager etter konkursen kjøpte Norgård-familien opp konkursboet. Familien, som i sin tid startet forretningen, kjøpte ut den tidligere taiwanske majoritetseieren Ideal Bike Corperation.

Driften ble satt i gang igjen, bare to måneder før coronapandemien slo inn over Norge.

I dag kan Norgård puste lettet ut. Familiebedriften, som har utsalgspunkt i Oslo-området, solgte over 4.000 sykler i fjor.

Han vil ikke gå ut med et konkret tall, men anslår at omsetningen bikket over 70 millioner kroner.

I 2019 var den totale omsetningen på 81 millioner kroner, hvor en bysykkelavdeling sto for 20 millioner av salgsinntektene. Bysykkelavdelingen er nå skilt ut av selskapet.

Dermed konstaterer den daglige lederen at Birk Sport retail har hatt rekordomsetning både i totalsum og per avdeling.

– Vi gikk fra syv fysiske butikker i 2019 til to i 2020. Likevel har de to butikkene omsatt for mer enn de syv butikkene året før. Ved siden av det har vi nettbutikk, sier han.

Birk Sports daglige leder sier de omstiller seg til å satse tungt på service-segmentet i år. Vis mer byoutline Isak Løve Pilskog Loe / E24

Leveransemangel

– Det var flere usikkerhetsmomenter i starten av fjoråret. Usikkerhet rundt svak kronekurs, restriksjoner og levering, sier Norgård.

I år er situasjonen snudd på hodet. Der fjoråret manet til en generell usikkerhet i bransjen, og det ble innført en rekke utfordrende coronarestriksjoner, er usikkerheten i år knyttet til leveranse.

Flere sykkelspesialister E24 har snakket med, frykter nå at de største leverandørene vil slite med å levere gjennom året.

Grunnen er at fabrikkene ofte leverer bestillinger til underleverandører ett år i forveien. Bestillinger ble kansellert, eller nedskalert pandemien inntraff. Reiserestriksjoner mellom landene gjorde det vanskelig for distributørene å besøke fabrikkene for å godkjenne nye sykler.

– Gjennom sykkelsesongen 2020 var det mange av fabrikkene som reduserte sine ordre og produksjonskapasitet da de trodde coronasituasjonen ville gi redusert etterspørsel, sier Norgård.

Dermed har underleverandørene og de største leverandørene i Asia har havnet på etterskudd.

Selv om flere av sykkelbutikkene er enige om at det vil bli ventetid, er de usikre på hvor lang ventetiden vil være.

– Beste sykkelåret på 10 år

Dag Øivind Rolfsen som er styreleder for Oslo Sportslager, og Bendik Been, daglig leder hos Sykkelbutikken i Bergen, forteller at hele sykkelbransjen har hatt et usedvanlig godt år.

Begge forventer at ventetiden på nye sykler vil kunne bli opp til ett år.

– Flere deler står allerede med tre måneder ventetid fra leverandør, og noen sykler er allerede utsolgt før de kommer i butikk. Muligheten for rebestilling er høyst usikker, skriver Been i en e-post til E24.

– 2020 er det beste sykkelåret vi har hatt på 10 år. Vi har gått fra helt fulle sykkellagre til at de nå står helt tomme. Den økte leveringstiden medfører at en del importører vil ha færre sykler på lager våren 2021, men det vil nok komme nok sykler på lager etter hvert, forteller Rolfsen.

Fra fellesstarten under norgesmesterskapet på sykkel i 2020. Vis mer byoutline Geir Olsen / NTB

Måtte finne nye distributører

Gjennom sommeren var etterspørselen etter nye sykler stor, forteller Norgård i Birk Sport.

– Cocktailen av bedre sykkelveier, miljø, redusert smittevern og elsykkelens oppblomstring har gitt sykkelbransjen et eventyrlig bra år i 2020.

Da Birk Sport forsto at etterspørselen ville overstige produsentenes kapasitet til å produsere nok sykler, tok de raske grep. Gjennom sommeren handlet Birk Sport sykler med andre sykkelbutikker i et nedstengt Vest-Europa. Norgård sier at et godt etablert nettverk gjorde at de klarte å levere sykler gjennom hele året.

– Vi måtte bruke nettverket vårt effektivt. Sykkelbutikker i Tyskland og Spania holdt stengt, mens vi hadde stor etterspørsel. Derfor handlet vi fra distributører i andre land, i tillegg til våre faste leverandører, forklarer han.

Styreleder Bendik Been sier at Sykkelbutikken i Bergen også opplevde enorm etterspørsel gjennom coronaåret. I 2020 økte de salgsinntekten med 50 prosent sammenlignet med året før. Det vil gi en omsetning på over 30 millioner kroner, viser tall fra Proff.

– Hadde vi fått tak i nok sykler, hadde veksten vært enda større, skriver Been til E24.