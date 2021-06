Obos-prisene i Oslo steg 0,2 prosent i mai

Det er lavere enn i landet samlet sett, hvor oppgangen var på 0,6 prosent.

Sjeføkonomen i Obos, Sissel Monsvold, tror effekten av rentenedsettelsene i fjor er bortimot tatt ut. Vis mer byoutline Dan P. Neegaard

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Obos-prisene for Oslo steg 0,2 prosent fra april til mai. De siste tolv månedene har prisene steget med 14,5 prosent.

– Vi ser tegn på et roligere marked og utflating av prisene, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos, og legger til:

– Prisutviklingen i mai ble en del svakere enn vanlig for denne måneden. Vi må tilbake til 2017, da prisene i Oslo falt en god del, for å finne svakere prisutvikling i mai. Sammen med prisfallet i mars og april tyder dette på at markedet i hovedstaden har roet seg ned. Det er en ventet og ønsket utvikling etter kraftig prisvekst gjennom fjoråret og starten på dette året.

Les også 6 av 10 vil ha statlig boligpris-brems

Prisstigningen i Oslo kom etter et prisfall i mars og april. Skiftet kom etter elleve måneder med stigende eller uendrede priser i hovedstaden. På landsbasis steg Obos-prisene 0,6 prosent i mai, og er opp 13 prosent det siste året.

Spår flat prisutvikling

Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av omsetningen i Oslo, og kan derfor virke som en pekepinn på hvordan boligprisene i hovedstaden utvikler seg. Fasiten kommer imidlertid på torsdag når boligpristallene fra Eiendom Norge og Finn blir lagt frem.

Daglig leder i DNB Eiendom, Terje Buraas spår en flat prisutvikling for boligmarkedet i mai.

– Det betyr at de fleste store byene vil oppleve en svak sesongjustert nedgang. Mai har dermed fortsatt trenden fra forrige måned, og vi forventer at denne tendensen også vil fortsette fremover, sier han.

Han sier også at den varslede renteoppgangen og den kraftige veksten som er lagt bak oss legger en naturlig demper på prisutviklingen.

– I tillegg er det nå større tilfang av både brukte boliger og nybygg. På grunn av helligdager så har det vært få vanlige salgshelger i mai, noe som nok også har vært en liten prisdemper.

Les også Kilder til E24: Regjeringsutvalg vil forby hemmelige bud

Boligprisene flater ut

Monsvold i Obos tror boligprisene vil holde seg omtrent på dagens nivå i sommer og kanskje falle noe utover høsten i tråd med normalt sesongmønster.

– Det synes å være bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter boliger nå. Samtidig tror vi effekten av rentenedsettelsene i fjor er bortimot tatt ut. Det nærmer seg også renteoppgang, noe husholdningene har fått med seg. Trolig kommer det første rentehoppet i desember, men september kan ikke utelukkes, sier hun.