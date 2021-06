Her ble det brukt mest penger da Oslo åpnet opp igjen

Turister er stort sett borte og skjenkingen stopper klokken 22.00, men: – Så høye tall hadde jeg ikke forventet med tanke på begrensningene fra smittevern, sier bankdirektør.

På Aker brygge var det fulle uteserveringer gjennom nesten hele helgen. Vis mer byoutline Stein Bjørge

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Da Oslo åpnet opp skjenkingen forrige uke, meldte sommeren seg for fullt. Det ga en eventyrlig helg for restaurantene og utestedene i Oslo, viser korttall fra DNB:

Fredag 28. mai ga den høyeste kortbruken for en fredag i hele 2019, 2020 og 2021 – hvis man ser bort fra 17. mai 2019.

Lørdag 29. mai ga den høyeste kortbruken for en lørdag siden 14. desember 2019, som var den mest populære dagen i julebordssesongen.

– Dette er veldig gledelige nyheter for både bransjen og gjestene, sier Roger Antonesen, som er direktør for små- og mellomstore bedrifter i DNB.

Rekordene kommer til tross for skjenkestopp klokken 22 og langt færre tilgjengelige bord enn vanlig.

– Solskinnsdager og gjenåpning gjorde at forventningene våre var høye. Men så høye tall hadde jeg ikke forventet med tanke på begrensningene fra smittevern, sier han.

Korttallene fra DNB er anonymiserte tall for deres bankkunder. Tallene inkluderer Vipps, men ikke kontanter.

DNB har om lag én av tre norske privatkunder. Hvordan tallene er sammenlignet med årene før 2019, kommer ikke frem i tallene DNB har delt.

Ikke fest hos alle

Restaurantene fikk en spesielt god helg. De sikrer knallsterke tall for bransjen, selv om det var mer blandet drops for uteliv – altså barer og lignende.

Lørdagens Champions League-finale ga en ekstra god start for deres to sportspuber, forteller Morten Guldvik. Han er daglig leder i Skagstindgruppen.

– Da var det helt fullt under finalen. I tillegg har uteserveringene vært fulle. Det er ganske naturlig når sydentemperaturene kommer sammen med gjenåpningen, sier han.

Tross dette – omsetningen på pubene deres var lavere enn under vanlige forhold. Guldvik peker på at plassbegrensninger og skjenkestopp midt i Champions League-finalen.

– De to barene havner nok på mellom 50 og 60 prosent av omsetningen vi ville hatt i et normalår. Jeg hører det samme fra andre steder, der de har cirka halvparten av omsetningen.

Forrige uke kunne Morten Guldvik åpne dørene igjen på sportspuben Pokal i Oslo etter å ha vært stengt i lang tid. Vis mer byoutline Krister Sørbø

– Synes folk har vært flinke

Guldvik anslår at de mister cirka en fjerdedel av omsetningen, sammenlignet med om de kunne holdt serveringen åpen i to timer til.

– Å kunne holde skjenken åpent til 0300 er ikke kritisk. Den store forskjellen er om vi kan holde åpent til midnatt.

To timer lenger åpningstid mener han er fornuftig for å unngå hjemmefester, der ingen har ansvar for smittevernet.

– Det jeg hører fra bartenderne, som overhører hva folk prater om, er at mange planlegger å fortsette festen hjemme. 2200 er rett og slett for tidlig. Jeg tror flere ville vært fornøyde om de kunne være ute til midnatt.

Å holde kontroll på smittevernet har gått greit, selv om de merker at folk begynner å gå lei, forteller Guldvik.

– Vi var forberedt på at det skulle bli et større problem enn det faktisk ble. Jeg synes folk har vært flinke.

Les også Antall permitterte faller videre: – Det føles bra å være tilbake

Disse drar mest ut

Etter den første åpningshelgen i Oslo har utesteder rapportert om en «fantastisk» gjenåpning. En av dem var Louise på Aker brygge, i bydel Frogner.

Og det var nettopp bydel Frogner, sammen med Grünerløkka, som hadde den største økningen fra normalen:

Når Oslo-folk har kunnet krype ut av leilighetene, så er det en gruppe som skiller seg ut: de mellom 25 og 29 år.

Minner om smittevernet

Det er flott med én god helg, sier Antonesen. Men for restaurantene og utestedene, som ligger under hans ansvarsområde i DNB, er det fortsettelsen som er viktigst.

– Det er uhyre viktig for utelivsaktørene at de får god omsetning og masse besøk. Vi så i fjor at sommeren ble viktig for utelivet og restaurantene.

Skal sommeren bli god, avhenger mye av oss som gjester, sier han.

– For å unngå nye nedstenginger må vi som kunder opprettholde smittevernet.

Gjenåpningen er ikke bare viktig for serveringsbransjen, legger han til.

– Steget vi nå tar er viktig symbolsk for et mer normalisert samfunn. Det blir også mer attraktivt for folk å reise til Oslo nå. Hele næringslivet i Oslo vil nyte godt av det.

Når bransjen nå kan åpne, blir det viktig at smittetallene holdes nede, sier Roger Antonesen i DNB. Vis mer byoutline Geir Martin Strande

– Jæskla vanskelig å spå

Tilbake på Vulkan er Guldvik forsiktig optimist.

– Det er jæskla vanskelig å spå, svarer Guldvik på spørsmål om hva han tror om fortsettelsen.

EM i fotball, som starter 11. juni, gjør at han tror de to sportspubene får en god måned.

– Og holder været seg godt, blir det også bra på uteserveringene. Jeg er jo selv fra bygda, og det jeg hører hjemmefra er at mange planlegger langhelg i Oslo. Mange savner storbyferien, og Oslo er nå det nærmeste du kommer.

Les også «Fantastisk» gjenåpning for serveringsstedene i Oslo: – Har vært en enorm jobb

Les også Historisk underskudd for Bent Stiansen etter pandemipreget år

Les også Stenger ned Trondheim: Tror opptil 2.000 permitteres «innen få dager»