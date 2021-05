Ny Rema-sjef vil ta markedsandeler igjen: – Jeg er utålmodig

Med bare noen dagers forvarsel satt Tom Kristiansen igjen i sjefsstolen i Rema 1000. Han avviser at det er tilbake til gamle suksessoppskrifter, og varsler om et mer offensivt Rema.

TILBAKE: Tom Kristiansen forlot aldri Rema, men i sjefsstolen gjorde han comeback denne uken etter et overraskende sjefsbytte i dagligvaregiganten. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

– Jeg har ikke higet etter å ta over igjen, men når jeg først ble spurt så var det ikke et vanskelig valg, sier Tom Kristiansen til E24.

Nyheten slo ned som lyn fra klar himmel tirsdag formiddag da Rema-topp Trond Bentestuen forlot Rema 1000 på dagen etter en uenighet med Ole Robert Reitan om veien videre.

Kristiansen, som har jobbet i Rema i 24 år, har de siste årene konsentrert seg om eiendom, og trodde ikke han igjen skulle lede Norges største lavpriskjede.

– Så du satt ikke i den tidligere rollen din og tenkte at du gjerne skulle vært i sjefsstolen igjen?

– Overhodet ikke, vi hadde trodd og håpet at dette skulle bli annerledes, sier Kristiansen.

Veteranen vil ikke lette for mye på sløret om strategien fremover, men sier det ikke lenger er noen uenighet mellom Rema-sjefen og eierne.

– Vi er nå godt samstemte om veien videre for Rema.

Spekulasjoner

Det overraskende sjefsbyttet har også ført til reaksjoner internt i Rema, og det er dette som har vært førsteprioritet for Kristiansen fra start.

– Selv om jeg har vært på huset før, og hatt denne stillingen tidligere, så blir det jo alltid en del spørsmål og spekulasjoner når ting skjer så fort som det gjorde nå. Derfor har det vært viktig å ta være på de nærmeste og håndtere ting internt de første dagene nå.

Kristiansen sier at hans inntreden ikke betyr at Rema skal endre helt kurs, og påpeker at det er iverksatt mange gode prosesser de siste årene som vil fortsette.

Rema-toppen ledet dagligvareselskapet fra midten av 90-tallet og frem til 2016, en periode preget av vekst og økte markedsandeler. I årene som har fulgt har Remas posisjon svekket seg eller stått på stedet hvil.

– Skal du finne frem til gamle suksessoppskrifter?

– Det er mange som lurer på det, men dagens Rema er svært annerledes enn da jeg ledet det. Jeg har ikke tro på at det vil fungerer å finne frem gamle måter å gjøre ting på, så vi skal ikke tilbake til gamle dager, men det er noen grunnleggende elementer i måten vi driver på som vi kan bygge videre på, sier Kristiansen.

– Hva synes du om status for Rema slik det er per i dag?

– Det sier seg selv at vi ikke er fornøyde. Vi må fremover og bli mer offensive for å nå målsettingen vi har satt oss, sier Kristiansen og legger til:

– Det er mulig at man blir litt selvgod og sløv når man har holdt på i 40 år og vist til kontinuerlig vekst. Vi har ikke blitt dårligere, men konkurrentene har blitt flinkere.

Fakta: Tom Kristiansen (65) Ny administrerende direktør i Rema 1000.

Bakgrunn fra Hærens krigsskole og Forsvarets overkommando.

Ble i 1987 ansatt som personalkonsulent hos Stein Erik Hagen, der han etter hvert ble driftsdirektør og sjef for Rimi og Hakon Gruppen.

I 1996 ble han hentet inn som driftsdirektør i Rema 1000, og to måneder senere ble han Norgessjef.

Sluttet som adm.dir. i Rema 1000 i 2016 og ble sjef for Rema Etablering, et selskap i Reitan-gruppen som skal sikre attraktive eiendommer og lokaler til Rema-butikkene. Han kom tilbake som adm.dir. denne uken da Trond Bentestuen sluttet i stillingen etter «uenigheter om veien videre».

Født 5. oktober 1955. Vis mer vg-expand-down

– Må bikke 30 prosent markedsandel

Når Kristiansen sier Rema skal bli mer offensive så betyr det for eksempel at han mener dagligvarekjeden skal øke markedsandelene sine betydelig fra dagens 23,2 prosent.

– Vi skal ha vår del av markedet, og vi er nødt til å bikke en markedsandel på 30 prosent.

Med en markedsandel på over 30 prosent hadde Rema vært større enn Coop er i dag, landets nest største dagligvarekonstellasjon etter Norgesgruppen.

Den «ferske» Rema-sjefen vil ikke anslå hvor lang tid det vil ta å komme dit man ønsker, og nøyer seg med å si at han er «utålmodig».

– Kanskje vi må gjøre ting litt annerledes enn i dag, sier han uten å ville utdype nevneverdig.

Mer bekymret for nisjene enn Norgesgruppen

Han påpeker likevel at en Rema-butikk vil se «svært annerledes» ut om noen år, og at man vil selge helt andre produkter enn i dag.

For det er stadig flere nye aktører som utfordrer dagligvarekjedene. Spesielt kategorien «bredt vareutvalg» med aktører som Europris og Normal utfordrer flere dagligvarekategorier. I tillegg er det stadig flere rene nettaktører for både dagligvarelevering og salg av for eksempel skjønnhetsprodukter som kan vise til vanvittig vekst.

På toppen av det, sett bort ifra trenden under pandemien, foregår det en trend hvor folk spiser mer mat ute og på farten, noe som også utfordrer de tradisjonelle dagligvarebutikkene.

– Det er stadig flere bransjer som spiser av sortimentet vårt, og vi må titte oss rundt for å se hvordan vi kan forsvare oss, hvordan vi kan øke omsetningen, sier Kristiansen.

– Summen av de små nisjeaktørene er en større trussel enn Norgesgruppen som alltid har vært der, sier han om erkerivalen som står bak lavpriskjeden Kiwi.

GAMLE VENNER: Tom Kristiansen og Ole Robert Reitan har jobbet sammen i 24 år. Vis mer byoutline Linn Cathrin Olsen

Alder er bare et tall

Kristiansen har en fortid fra forsvaret og hans tøffe lederstil har gjort at han internt blir kalt «Tøffe-Tom», et navn som først ble kjent utenfor Rema i et intervju med Dagens Næringsliv tilbake i 2014.

– Det var vel Ole Robert som kom opp med det navnet, som ble en morsom greie internt. Men jeg er en hyggelig og trivelig fyr, i hvert fall når jeg får det som jeg vil, spøker 65-åringen.

– Mange nordmenn tenker på pensjonisttilværelsen når man bikker 60, men du er ikke der?

– Hvorfor skal man tenke på det? Det dreier seg om å være motivert, da blir alder faktisk bare et tall som man sier. Jeg er her for å levere og prestere.