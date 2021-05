NRK bruker 3,2 millioner på Eurovision-deltagelsen

Veien til Eurovision-finalen har en prislapp på 25 millioner for rikskringkasteren.

Lørdag kveld er det duket for årets finale i Eurovision Song Contest. Andreas «Tix» Haukeland skal på scenen med sangen «Fallen Angel», og skal kjempe om Europas stemmer.

For NRK er årets deltagelse i Eurovision Song Contest budsjettert til å koste 3,2 millioner kroner, knyttet til de tre sendingene fra Rotterdam. Det opplyser underholdningsdirektør Charlo Halvorsen i NRK.

Omtrent 1.050.000 av de 3,2 millionene er Norges andel av kostnadene som fordeles på alle landene som deltar, ifølge Halvorsen.

– Det er omtrent som i fjor, sier Halvorsen til E24, men legger til at han ikke husker alle årene tilbake.

I år tror Halvorsen at kostnadene knyttet til den internasjonale deltagelsen kanskje er «bitte litt lavere». Det fordi det har vært restriksjoner knyttet til hvor mange som kunne reise til Nederland.

Hvor stor del av budsjettet som går til Tix sitt sceneshow vil ikke Halvorsen avsløre.

25 millioner på Melodi Grand Prix

Veien til finalen i Rotterdam har gått gjennom fem delfinaler, en siste sjanse-sending og en nasjonal finale. Delfinalene ble gjeninnført i 2019, da Melodi Grand Prix hadde 60-års jubileum.

– Nå lager vi i praksis seks finaler, eller fem delfinaler og en finale som er mer påkostet, sier Halvorsen.

Dermed har også kostnadene knyttet til Melodi Grand Prix økt.

Da Tix ble kåret til vinner i februar hadde NRK brukt 25 millioner kroner på sendingene, og innhold til radio og sosiale medier, ifølge Halvorsen.

– Hva skjer hvis vi vinner

Lørdag kjemper Tix mot 25 andre deltagere om seieren i Nederland. Det er en kombinasjon av publikumsstemmer og nasjonale fagjuryen, som avgjør hvem som går seirende ut.

Halvorsen i NRK sier at ledergruppen i Underholdningsavdelingen hvert år, på denne tiden, har et møte hvor de spør seg:

– Hva skjer hvis vi vinner?

– Vi er med for å vinne, så det hadde vært helt fantastisk, legger han til.

For NRK vil seier i Rotterdam bety at Norge blir vertsland for finalen neste år. Sist NRK arrangerte den internasjonale finalen var i 2010. Da endte prisen på 200 millioner kroner.

Så Halvorsen er tydelig på hva det betyr for planleggingsprosessen om Norge tar seieren på lørdag.

– Da blir det en tidlig morgen på søndag, svarer han.