Oslo kommune i dialog med «flere aktører» om å starte boligselskap

Først var det kun Obos – men etter anklager om forskjellsbehandling er byrådet i Oslo nå i pågående samtaler med flere aktører om å etablere et felles boligselskap.

Det får E24 bekreftet av byråden for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap).

– Det er en konkret dialog med flere aktører. På nåværende tidspunkt i prosessen kan vi ikke navngi disse, forteller hun.

Evensen har det øverste ansvaret for å følge opp byrådserklæringens punkt om å utrede «Oslobolig», et felles selskap mellom kommunen og private aktører.

Målet er å sikre billigere boliger til en befolkning som tynges av landets desidert høyeste kvadratmeterpriser.

– Byrådet har som mål at vi skal realisere boliger innenfor den tredje boligsektor og gjøre veien inn i boligmarkedet enklere for folk med vanlige lønninger. Et svar på dette kan være å etablere et selskap som skal tilby forskjellige boligmodeller for vanlige folk, sier Evensen.

Obos-samtaler møtte kritikk

Men det vakte reaksjoner i utbyggermiljøet da Oslo kommune i fjor høst kun meddelte at de har «etablert en dialog med Obos», som er den største boligbyggeren.

– Jeg synes det er veldig rart at kommunen skal gå inn og samarbeide med én aktør på denne måten, sa Selvaag-direktør Sverre Movik til E24 i november.

– Det er allerede vanskelig å konkurrere mot Obos, som opererer med helt andre avkastningskrav enn et børsnotert selskap som oss. Skal de få kapital av kommunen i tillegg, blir situasjonen helt umulig, fremholdt han.

Byrådet svarte med å forsikre at arbeidet kun er i startfasen, og at de er «opptatt av å finne en løsning som ikke tilgodeser enkelte aktører».

Etter kritikken har også Obos havnet i hardt vær, blant annet etter at NRK omtalte salget av 182 boliger til et investeringsselskap som er deleid av familien til en av deres toppsjefer, Arne Baumann.

Obos-sjef Daniel Siraj har i intervju med E24 vært klar på at Baumann ikke selv har noen rolle i familieinvesteringene, men vedgått at det kan fremstå som en interessekonflikt og sagt at Baumann derfor ikke har vært involvert i handelen.

Seks møter etter avsløring

Selv om en senere eksterngransking ikke fant noen interessekonflikt, bidro saken til å utløse et opprør blant medlemmer som er uenige i boligbyggelagets veivalg.

Siden NRK kom med sin første avsløring i mars, har byrådsavdelingen gjennomført seks møter med Obos, viser svar på en innsynsbegjæring fra E24.

Næringsbyråden ønsker ikke å svare på hvorvidt bråket i Obos har preget de pågående samtalene.

– Dialogen med aktørene pågår fortsatt og det er ikke naturlig for meg å kommentere innholdet i dialogen på nåværende tidspunkt, sier hun.

Obos-sjef Daniel Siraj er ordknapp, men bekrefter at de fortsatt er i samtaler med kommunen.

– Siden dette er prosesser som fortsatt pågår, kan jeg heller ikke si noe mer nå, sier han til E24.

E24 har spurt byrådet hvor mye arbeid som gjenstår før et felles boligselskap kan bli en realitet, uten å få svar.