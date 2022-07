Utelivsgründere åpner 13 steder – skal ansette over 200 personer

Selskapet Flott Gjort lar seg ikke skremme av bemanningskrise og økonomisk uro. – Innen nyttår skal vi ansette over 200 kokker og servitører, sier seriegründer Runar Eggesvik.

Daglig leder Eyvind Brox, prosjektleder Camilla Mauritzen og utviklingssjef Runar Eggesvik i Flott Gjort overtok fredag Olympen i Oslo.

– Dette er en av de mest ambisiøse satsingene i vår bransje noensinne, fastslår Runar Skjerven Eggesvik.

E24 møter utelivsgründeren utenfor Olympen på Grønland i Oslo, sammen med deler av teamet bak Flott Gjort AS. Innen utgangen av året skal selskapet ha åpnet over ti nye steder i Oslo, rekruttert over 200 ansatte og hentet inn 75 millioner kroner i kapital.

Det siste tilskuddet i porteføljen er den folkekjære restauranten på Grønland i Oslo, bedre kjent som Lompa. Forrige eier gikk konkurs etter et gedigent inntektstap som følge av corona-restriksjonene i desember 2021.

Flott Gjort underskrev nylig leieavtalen med gårdeier. De sikret seg eierskapet for 3,5 millioner kroner etter en tolv timer lang budkamp.

Eyvind Brox og Camilla Mauritzen åpner etter planen dørene til Olympen i Oslo i løpet av de neste tre månedene.

Urbane grendehus

Gjengen bak Flott Gjort har lang fartstid i norsk utelivs- og serveringsbransje.

Utviklingssjef Runar Eggesvik og medeier og porteføljeforvalter Arnt O. Andersen har vært med å starte opp møteplasser som Øyafestivalen, Kulturhuset, Café Mono, Youngs, Sukkerbiten, Prindsens Hage, Brygg og Laboratoriet på Skøyen.

Daglig leder Eyvind Brox jobbet tidligere som daglig leder for Made In Oslo Restaurants AS, som driver syv serveringssteder i Youngskvartalet i Oslo. Han har også vært sjef for utestedet Blå.

Eggesvik sier Olympen svarer godt til ideen bak selskapet.

– Det er et sted av en viss størrelse, med en fantastisk historie og et potensial som ikke er tatt helt ut. Lokale møtesteder som treffer bredt er en rød tråd gjennom alle våre konsepter. Vi kaller det urbane grendehus, sier han.

Gårdeiere på eiersiden

Driftsselskapet Flott Gjort utvikler konseptene og fungerer som et slags støttehjul for de ulike stedene ved å yte felles driftstjenester for eksempel innen HR, kommunikasjon, design og økonomi.

– Finansieringen kommer primært fra eiendomsbesitterne. I tillegg har vi skutt inn en del selv. Våre investorer går ikke inn i dette utelukkende for å sikre seg høyest mulig utbytte, men et ønske om å gjøre byen bedre, sier Eivind Brox.

– Men selv om snittavkastningen i serveringsbransjen er ganske elendig, og mange taper penger, betyr det ikke at det er umulig å ha en sunn, god økonomi som gir høy avkastning til eierne, legger han raskt til.

Møller Eiendom, her ved toppsjef Andreas Jul Røsjø, har en eierandel på 8,7 prosent i Flott Gjort AS.

Eierskapet til de forskjellige stedene er samlet i et fond. På eiersiden er blant andre Møller Eiendom, Mephesto AS (investeringsselskapet til Jan Erik Rivelsrud i Rica Eiendom), eiendomsinvestor Ola Rustad og Oro Eiendom.

Ved utgangen av fjoråret 2021 hadde fondet innskutt egenkapital på nær 20 millioner kroner. Rammen er på 75 millioner kroner.

– Fondet er mer eller mindre ferdig tegnet, men vi henter fortsatt inn noe kapital, opplyser Eggesvik.

Flott Gjort AS Selskapet ble etablert i februar 2021 og teller i dag 11 ansatte.

Morselskapet Flott Skip AS eies av investeringsselskapene til grunnleggerne Runar Skjerven Eggesvik, Arnt Olaf Andersen og Fredrik Winther.

Tnu Holding AS, som eies av investor Tharald Nikolai Nustad, er også med på eiersiden. De har alle en like stor eierandel.

Flott Fond 1 AS’ eierskap til de forskjellige møteplassene varierer fra 50 til 100 prosent. Vis mer

Lar seg ikke skremme av bemanningskrisen

Den kanskje største utfordringen selskapet står overfor, er å rekruttere kokker og servitører. Etter pandemien har det vært full bemanningskrise i serveringsbransjen.

Fra 2020 til 2021 hadde bransjen en nedgang i sysselsettingen på hele 19,8 prosent, ifølge Oslo Handelsstands forening.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det ved utgangen av fjoråret ikke hadde vært flere ledige stillinger i bransjen på over ti år. Siden den gang har kampen om arbeidskraften tilspisset seg ytterligere.

– Likevel skal dere ansatte over 200 personer i nettopp disse yrkene. Hvordan skal det la seg gjøre?

– Bemanningskrisen i bransjen er åpenbart krevende, også for oss. Vi velger å fokusere på de tingene vi kan gjøre noe med – og det er å være en mest mulig attraktiv arbeidsgiver. Det er over 1.300 steder med skjenkebevilling i Oslo, så folkene finnes, sier Brox.

Runar Eggesvik har vært med å starte flere utesteder i Oslo som nærmest har vært for institusjoner å regne. Innen utgangen av året skal han og Flott Gjort åpne mange flere.

Gjennom eierskapet til flere ulike steder, har Flott Gjort mulighet til å la de ansatte tilpasse arbeidshverdagen ulike faser i livet, påpeker Eggesvik.

– Vi er selv en gjeng småbarnsforeldre, som er opptatt av at de ansatte skal kunne leve i jobben. De har ikke alltid vært helt naturlig i vår bransje, sier han.

Flott Gjort har også planer om å etablere et akademi for drivere, kokker og servitører i samarbeid med andre bransjeaktører.

– Å gi folk en skikkelig karrierevei er det viktigste grepet for å sikre rekruttering til bransjen, sier han.