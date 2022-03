Pengehjelpen var helt avgjørende for å drifte Risa videre

For to og et halvt år siden holdt Risa-konsernet på å gå over ende. Nå viser 2021-tallene at Bjørn Risa er tilbake for fullt - og har bedre inntjening enn i toppårene.

Bjørn Risa har grunn til å smile. Tallene fra fjoråret vitner om at han har fått dreis på familieselskapet igjen.

– Starten på fjoråret var dårlig. For første gang siden 1948 måtte vi permittere 140 ansatte i første kvartal. Det var ikke gildt. I tillegg hadde vi 14 millioner i ekstra dieselkostnader i fjor. Sett i lys av disse tingene, så ble ikke fjoråret så verst. Det endte godt og alt i alt er vi fornøyd med resultatet, sier Bjørn Risa.