Entreprenørgigant frykter innleieforbud vil virke mot sin hensikt

Veidekke mener et eventuelt forbud mot innleie av arbeidskraft i byggenæringen må følges opp strengt.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) fikk ikke støtte av Veidekke til forslaget om et totalforbud mot innleie i byggenæringen i Oslo-området.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Marte Mjøs Persen (Ap) besøkte tirsdag for første gang som arbeidsminister en byggeplass for å diskutere det foreslåtte forbudet mot innleie i byggenæringen i Oslo-området.

Statsråden meddelte at regjeringen tar sikte på å legge frem et lovforslag allerede før stortinget tar ferie i juni.

En av fem innleide

Ikledd hjelm, vernesko og refleksvest ble Persen vist rundt på anleggsområdet på Løren i Oslo. Her er Veidekke i gang med tredje byggetrinn i boligprosjektet Løren Botaniske.

Anleggsleder Thomas Solum Trosten i Veidekke kunne fortelle at nær en av fem arbeidere var innleid fra bemanningsforetak. Dette vil i fremtiden ikke lenger være mulig, dersom regjeringen får det som den vil.

Et forslag om et absolutt forbud mot innleie for bygg- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold har nylig vært ute på høring.

Les også Tømrersjef frykter innleienekt: – Lite, men viktig behov

OMVISNING: Lars Tronsmo i Veidekke mener seriøse aktører i byggenæringen risikerer å bli skadelidende dersom regjeringen får flertall for forslaget om innleieforbud.

Støtter ikke forbud

Konserndirektør Hans Olav Sørlie sier Veidekke støtter intensjonen bak forslaget, men ikke et absolutt forbud.

– Dersom det likevel skulle bli vedtatt, er vi svært opptatt av at det blir lagt til rette for en raus overgangsordning, som gir oss tid til å omstille oss, sier konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke.

Sørlie peker på at bransjen er inne i en svært krevende tid, etter pandemien og som følge av krigen i Ukraina.

Dette ble sendt på høring Forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Innstramminger på adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak, med en mulig opphevelse av adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter.

Styrke rettighetene som gir innleide rett til fast ansettelse i innleievirksomheten etter en viss tid, bl.a. korte ned tiden slik at retten inntrer etter to år.

Godkjenningsordning med utvidede dokumentasjonskrav for å kunne leie ut arbeidskraft, samt strengere sanksjoner og konsekvenser ved brudd.

Presisere den rettslige grensen mellom innleie og entreprise. Vis mer

Les også Politisk kamp mellom Sp og Ap om innstramminger i bemanningsbransjen

SKEPTISK: – Vi bruker ikke innleid arbeidskraft fordi vi vil, men fordi vi må, sa HR- og HMS-direktør Lars Tronsmo til arbeidsministeren under tirsdagens møte.

Etterlyste sanksjoner

HR- og HMS-direktør i Veidekke, Lars Tronsmo, gjentok budskapet under statsrådbesøket. Han frykter innstrammingene vil virke mot sin hensikt dersom brudd på et eventuelt forbud ikke blir slått ned på.

– Arbeidstilsynet har ulike virkemidler til å følge opp brudd på loven, gjennom tilsyn og sanksjoner, sier Marte Mjøs Persen.

Ifølge Arbeidstilsynets årsrapport for 2021 ble det i løpet av fjoråret gjennomført 38 tilsyn rettet mot innleie fra bemanningsselskaper. I hvert fjerde tilfelle ble det avdekket brudd på regelverket, ifølge rapporten.

Enkelte aktører i bransjen har ifølge Persen allerede begynt å forberede seg på at innstrammingene blir en realitet.

– De har begynt å ansette, og da ligger det også til rette for å investere i språkopplæring og kompetanseutvikling for slik arbeidstakere som i dag er innleide, sier hun.

INNLEID: 18 prosent av arbeiderne på boligprosjektet Løren Botaniske er innleid til Veidekke fra at bemanningsbyrå.

– Vil virke mot sin hensikt

Flere av de største bemanningsselskapene mener derimot at innstrammingene vil virke mot sin hensikt, og at regjeringens forslag vil føre til at flere ender opp i midlertidige stillinger.

ManpowerGroup skriver i sitt høringssvar at forbudet vil føre til at arbeidstakere går fra faste stillinger i bemanningsselskapene til midlertidige stillinger i bedriftene som nå benytter seg av innleie.

– Dette er synspunkter vi selvfølgelig ser på. Vi har også høringssvar som deler regjeringens tro på at personer som i dag er innleide i stedet vil kunne bli fast ansatte hos entreprenørene og få bedre arbeidsforhold, sier Persen.

Høringsfristen gikk ut 18. april, og departementet vil nå gjennomgå høringssvarene før de sender et lovforslag.