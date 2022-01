Pågrepet i departementsbygning: Siktet for grovt bedrageri

Lederen av en norsk forening knyttet til bistandsarbeid ble onsdag morgen pågrepet av politiet. Vedkommende er siktet for bedrageri av 56 millioner bistandskroner.

TATT UT SIKTELSE: Økokrim har siktet lederen for en norsk forening for grovt bedrageri av bistandsmidler. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Pågripelsen skjedde da den nå siktede personen var på vei inn i et møte i Klima- og miljødepartementet i Kongens gate i Oslo, opplyser statsadvokat i Henrik Horn til VG onsdag kveld.

Det var Filter Nyheter som omtalte saken først.

Pågripelsen skjedde ved inngangen til departementets lokaler, sier

– Økokrim har i dag gjennomført en aksjon hvor daglig leder av foreningen ble pågrepet. Vedkommende sitter i avhør nå, og det kan ta tid, sa han til Børsen tidligere onsdag.

Økokrim har siktet vedkommende for grovt bedrageri av bistandsmidler, med en strafferamme på opp mot seks år.

Personen er mistenkt for å ha levert uriktige regnskapsopplysninger til Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet.

Dette skal ha muliggjort utbetaling av inntil 56 millioner kroner i perioden 2016–2020, opplyser Økokrim.

– 56 millioner kroner er et nokså stort beløp i norsk sammenheng, og dette er en relativt stor sak etter norske forhold, sier Horn.

Sitter i avhør

Saken har blitt etterforsket siden i fjor høst, da Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet leverte en felles anmeldelse.

Den siktede er villig til å avgi forklaring, opplyser Horn til VG.

Han sier at vedkommende har sittet i flere avhør i løpet av dagen onsdag.

Horn sier at han ikke kan gå inn på hva siktede har forklart, eller hvordan han stiller seg til skyldspørsmålet.

Krever midlene tilbakebetalt

– Vi kan bekrefte at Utenriksdepartementet har politianmeldt den aktuelle foreningen fordi vi mener det foreligger økonomiske misligheter fra deres side, sier Ane Haavardsdatter Lunde til VG.

Hun legger til:

– Dette ble gjort parallelt med en tilsvarende anmeldelse fra Klima- og miljødepartementet, som også har gitt tilskuddsmidler til foreningen.

Nå krever departementene pengene tilbake:

– Utbetalingene ble stanset i fjor, og Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet har krevd tilskuddsmidler tilbakebetalt.

Ifølge Filter krever departementene tilbakebetalt 12,7 millioner etter at de våren 20202 oppdaget at alle prosjektregnskaper var feil og at «non-profit»-organisasjonen i realiteten hadde gått med overskudd i flere år.

VG har vært i kontakt med Klima- og miljødepartementet. De sier at dette er en politisak og viser til Økokrim for uttalelser i saken.