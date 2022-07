SAS Norge om pilotenes konkurs-utspill: – Ufattelig

Pressesjef Tonje Bjerve Sund i SAS Norge er kritisk til fagforeningsleder Roger Klokset er villig til å drive SAS konkurs for å forsvare pilotenes rettigheter. – At de ikke bryr seg er bemerkelsesverdig, sier Sund til E24.

Dette er SAS’ norske pressesjef Tonje Bjerve Sund i et Airbus A320neo.

Utspillet fra fagforeningstoppen om at pilotene kan være villige til å la SAS gå konkurs har vakt oppmerksomhet.

– Hvis selskapet ikke klarer å forholde seg til den skandinaviske modellen, mener vi at det er en aktør som ikke har livets rett, sa leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening til VG torsdag.

Klokset er også nestleder i SAS Pilot Group, som fredag sitter Stockholm og prøver å fullføre forhandlingene med SAS-ledelsen om årets lønnsoppgjør før midnatt.

SAS’ norske pressesjef Tonje Bjerve Sund er kritisk til utspillet fra pilotlederen.

– Beskjeden om at de er villige til å drive SAS konkurs om de ikke får det som de vil, er både ufattelig og ansvarsløs, uavhengig av selskapets situasjon, sier Sund til E24 fredag kveld.

– Vi har sagt hele tiden at forhandlingene handler om SAS’ overlevelse. At de ikke bryr seg er bemerkelsesverdig, legger Sund til.

– Handler ikke om en nobel kamp

– Men skal pilotene være villige til å ofte alt bare for å holde SAS i live?

– De snakker om at dette dreier seg om den skandinaviske modellen. Men dette handler ikke om en nobel kamp om modellen. Dette handler om makt og egen lønningspose, sier Sund.

– Når de hevder det handler om trygghet, så kan man jo stille spørsmål ved om det å kjøre SAS konkurs er veien å gå, sier Sund.

Klokset hevder at fagforeningene kjemper en prinsipiell kamp for grunnleggende rettigheter for arbeidstagere i Norden. SAS sa opp hundrevis av piloter under coronakrisen. Ifølge fagforeningene blir noen av dem gjenansatt i datterselskapene SAS Link og SAS Connect med dårligere arbeidsvilkår og andre tariffavtaler.

– Vi mener at det er et skamløst brudd på den skandinaviske modellen. Det er det vi står opp for. Og det er det som gjør at vi er villig til å betale dyrt, sa Klokset til VG torsdag.

Konsernsjef Anko van der Werff i SAS har på sin side sagt den omfattende streiken pilotene truer med vil bli «helt ødeleggende for SAS». Også kommunikasjonsdirektør Karin Nyman sa denne uken at en streik kan bli ødeleggende både for kundene og for selskapet.

– Villig til å risikere jobbene

Sund sier at hun har snakket med flere kollegaer i dag som er opprørte over uttalelsene fra Klokset.

– Det er altså en gruppe ansatte i SAS som er villig til å risikere jobbene til alle andre, sier pressesjefen.

Hun sier at SAS har en gjenansettelsesgaranti og at drøyt 100 piloter er gjenansatt etter å ha mistet jobbene sine under pandemien. De gjenansatte jobber for moderselskapet SAS Skandinavia og i datterselskapt SAS Connect.