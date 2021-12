Disse tjente mest i 2020

Trond Mohn topper inntektslistene for tredje år på rad.

Trond Mohn tjente mest i 2020. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Onsdag morgen offentliggjorde Skatteetaten ligningstallene fra 2020.

Sjekk hele inntekstoppen her.

Topp 10 inntekt 2020 1. Trond Mohn 2. Ivar Erik Tollefsen 3. Øystein Stray Spetalen 4. Gustav Magnar Witzøe 5. Øystein Moan 6. Øyvind Grotmol 7. Magnus Reitan 8. Ole Robert Reitan 9. Ekaterina Mohn 10. Margaret Boel Garmann Vis mer

Trond Mohn topper inntektslisten for tredje år på rad. I 2019 hadde han inntekt på 598 millioner kroner.

I 2020 tjente han 303 millioner kroner.

2020 ble et sterkt år for Mohns investeringsselskap Meteva, som mer enn doblet årsresultatet sitt fra 2019. Etter skatt fikk selskapet et resultat på 542 millioner kroner. Mohn har for vane å gi bort store deler av overskuddet til forskjellige formål, som breddeidrett, sykehus og forskning. I fjor ga han bort 358 millioner kroner - 66 prosent av Metevas overskudd. Det slo dog ikke gaverekorden fra 2019, da han ga bort 812 millioner kroner.

Laksearving yngst på listen

Eiendomsbaron Ivar Erik Tollefsen tok andreplassen med en inntekt på 289 millioner kroner, foran investor Øystein Stray Spetalen med en inntekt på 258 millioner kroner. Tollefsen rykker opp fra tredjeplassen han tok i 2019.

Den yngste på topp 100-listen over inntekt i 2020 finner vi på fjerdeplass: Den 28 år gamle laksearvingen Gustav Magnar Witzøe tjente 182 millioner kroner i 2020. Witzøe sitter på størsteparten av aksjene i Kvarv AS, som igjen eier halvparten av familiens børsnoterte lakseselskap Salmar ASA. Kvarv økte årsresultatet før skatt fra 2,4 milliarder i 2019 til 3,3 milliarder i 2020.

Inntektshopp for Reitan-brødre

Rema 1000-eiere Magnus Reitan og Ole Robert Reitan tok henholdsvis syvende- og åttendeplass etter et svært godt år for dagligvarebransjen under coronapandemien. Magnus Reitan hadde en inntekt på 166 millioner kroner, mot 110 millioner i 2019. Dermed rykker han også opp fra tiendeplassen han tok på 2019-inntektstoppen.

Ole Robert Reitan rykker frem hele 10 plasser fra 2019-listene, og tjente hele 71,8 millioner kroner mer i 2020 enn året før. Han dro inn 168 millioner kroner i 2020.

Kahoot-eier inn på listen

Gründer og administrerende direktør Eilert Giertsen Hanoa teknologiselskapet Kahoot kommer for første gang inn på topp 100-listen over Norges høyeste inntekter. Hanoa er nest største eier med en andel på 8,789 prosent.

Han tjente 101 millioner kroner i 2020, og tar en 18. plass. I 2019 hadde han en inntekt på 16 millioner kroner.

Den japanske tek-investeringsselskapet Softbank tok flere store jafs av Kahoot i 2020, og ble største eier. I dag eier den japanske aktøren 13,45 prosent av det norske selskapet.