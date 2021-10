Julen har inntatt butikkhyllene

Over en måned før adventslysene tennes har folk allerede kastet seg over julesnopet med stor iver.

ETTERLENGTET: Julebrusen er på plass i butikk, til manges store glede. Vis mer

Diverse juleprodukter er allerede godt etablerte i butikkhyllene, til irritasjon og fortvilelse for enkelte, til stor glede for andre.

Fra begynnelsen av uke 42 har både julebrus, julemarsipan og et utvalg godteri vært å finne i de fleste dagligvarebutikkene. Fra uke 46 vil resterende produkter, som ribbe og andre ferskvarer, være på plass i hyllene. Enkelte varer har vært på plass en liten stund allerede.

Normalen har i mange år vært å kjøre ut julevarene tidlig. Produktene er attpåtil svært ettertraktede med ett de kommer til salgs, ifølge butikkjeder og produsenter som E24 har snakket med.

Flere av kjedene har allerede fått inn rapporter fra butikkene om at folk har begynt å kjøpe julesnop av ulikt slag.

Det er tydelig at flere ønsker å unne seg en smak av jul allerede i midten av oktober.

Etterspurt

– Erfaringsvis selger vi en del de første ukene, før det roer seg litt igjen. Deretter tar det seg betydelig opp igjen de siste ukene før julaften, sier Nina Horn Hynne, kommunikasjonssjef i Meny.

Hun legger til at flere kunder er glade for å finne en del langtidsholdbare julevarer i butikk tidlig, slik at det er mulig å starte med planlegging og innkjøp i god tid.

Kommunikasjonsdirektør i Kiwi, Nora Mile Helgesen, forteller at det først og fremst er kundenes etterspørsel som avgjør når julevarene er på plass i butikkene.

– Det er mange som drikker sin første julebrus allerede nå, og som har gledet seg til det lenge. Når kundene vil ha julevarene så tidlig, så starter vi opp med å selge dem tidlig, sier hun.

Mile Helgesen forteller at julebrus tar en stor del av markedet allerede på senhøsten. I oktober og november i fjor utgjorde den populære leskedrikken nesten 20 prosent av det totale brussalget i Kiwi.

Også for Nidars populære julemarsipan går salget bra ut fra start.

– Dette er produkter som mange er svært glade i, og liker derfor å starte tidlig med disse. Hele sortimentet vårt av juleprodukter vil være plass i butikkene innen starten av desember, sier Elisabeth Aandstad Ekheim, kommunikasjonsdirektør i Orkla Norge.

Elisabeth Aandstad Ekheim, kommunikasjonsdirektør i Orkla Norge, forteller om gode tider for marsipanen allerede nå. Vis mer

Ringnes, som leverer varer til hele det norske drikkemarkedet, har opplevd stor etterspørsel etter julebrus i flere uker allerede. Tidligere år har det vært tilfelle at mange butikker har gått tomme for julebrus allerede før julaften.

– Målet er å gå tom rundt nyttårsaften, da interessen for dette sesongproduktet er dalende. Vi er trygge på at vi skal klare å produsere nok til at alle får mulighet til å kjøpe sine ønskede flasker, sier Nicolay Bruusgaard, kommunikasjonssjef i Ringnes.

Bryggeriet forventer å selge rundt ti millioner liter julebrus i år, fordelt på favorittene Hamar og Lillehammer julebrus, Dahls julebrus og Ringnes julebrus.

Upåvirket av grensehandelen

Koronastengte grenser gav i fjor en kraftig vekst i førjulshandelen. Kategorien mat og drikke ble en av de store vinnerne, med en vekst på 15,5 prosent sammenlignet med året før, ifølge tall fra Virke.

Grensehandelen er nå på vei opp igjen etter lettelse på restriksjoner. Tradisjonelt sett er brus og godteri varer som folk liker å fylle handlekurvene sine med når de reiser på handel over svenskegrensa.

I andre kvartal i år brukte nordmenn 42 millioner kroner på grensehandel, viser tall fra SSB. Det er en betydelig økning fra de 28 millionene som ble brukt i samme kvartal i fjor.

Butikkjedene E24 har vært i kontakt med er allikevel usikre på om dette vil påvirke julehandelen til Ola og Kari Nordmann i stor grad.

Volumet av julevarer vil ligge på omtrent samme nivå som i fjor, uavhengig av hva handleprognosene for førjulstiden vil vise.

POPULÆR: Mange unner seg julemarsipan allerede i oktober. Vis mer

– Julemarsipanen er en viktig tradisjon for mange. Til tross for åpning av grensehandelen, så tror vi at årets julesalg vil ligge tett opp mot fjorårets, sier Aanstad Ekrem i Orkla.

For mange blir det ikke jul uten marsipanpølser og -gris, og dette er varer som uansett må kjøpes innenlands, legger hun til.

Meny forteller at handelen de siste ukene før jul erfaringsmessig ikke påvirkes mye av grensehandelen. Kiwi sier at det er vanskelig å forutsi hvordan handelen vil utvikle seg de neste ukene og månedene, men de håper at folk tenker seg om og velger å handle lokalt.

Bruusgaard og Ringnes tror heller ikke at svenskehandel vil ha stor innvirkning på deres førjulstid. Avgiftskuttet på brus, som har gitt lavere priser, tror han bidrar til at færre velger å ta turen over grensa for å få tak i drikkevarer.