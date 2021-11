Flere utsetter julehandelen: Vinmonopolet venter 2,5 mill. kunder på to uker

Utsolgte varer og kø kan bli resultatet dersom «alle» utsetter handelen til rett før jul.

Vinmonopolet anslår tidenes juletrafikk om ikke folk starter julehandelen tidligere enn de siste ukene før jul. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Vinmonopolet ber nå folk om å planlegge alkoholinnkjøpet på samme måte som i fjor. Det begrunner kommunikasjonssjef Jens Nordahl med at det er økende smitte i samfunnet samtidig som de fremdeles har coronatrykk i butikkene.

– Vi ser jo på tallene at det går mot tidenes juletrafikk, sier Nordahl til E24.

Nordahls tall viser at salget gjennom høsten i år ligger omtrent 30 prosent over normalåret 2019, men omtrent 13 prosent under samme tid i fjor. Samtidig har handlemønsteret til nordmenn sklidd tilbake mot slik det var i 2019.

– Folk var ekstremt flinke til å planlegge i fjor. Folk virker ikke å være i noen krisemodus denne høsten her, sier Nordahl og tar forbehold om at det er basert på Vinmonopolets tall.

Nå ser Nordahl at handlevanene er ganske normale igjen, og det betyr at de fleste vil utsette julehandelen til uke 50 og 51, ifølge Nordahl. Slår det til anslår han at de vil ha omtrent 2,5 millioner kunder de to siste ukene før jul.

Kø og utsolgte varer

– Om «alle» kommer den siste uken før jul må man være forberedt på å stå litt i kø, og i noen tilfeller kan det bli kø utenfor butikkene. Det kan også bli tidvise utsolgtsituasjoner, sier Nordahl.

Han legger til at både de og vingrossistene har bygget opp et stort lager og at det ikke skal bli noen store problemer med varetilgangen generelt. I tillegg har de «store, robuste butikker» og ansatte som kan hjelpe med alternativer om ting skulle være utsolgt.

Likevel oppfordrer Vinmonopolet kundene til å gjøre julehandelen noe mer smidig, også i år.

– Nå får kundene denne informasjonen tidlig, og kan da ta et valg om å handle tidligere enn planlagt og på den måten slippe kø og stress, ifølge Nordahl.

Planlegger ikke egne tiltak

Før jul i fjor hadde Vinmonopolet «full coronaeffekt». Utelivet var preget av restriksjoner, i Oslo var skjenkingen helt stengt, reiser var frarådet og folk ble oppfordret til å holde seg hjemme. Da handlet polets kunder flere liter per transaksjon, tidligere på dagen og tidligere i uken.

– Det som var hele greia i fjor var at folk var så ekstremt flinke til å planlegge juleinnkjøpene, sier Nordahl og påpeker at julehandelen allerede hadde startet på denne tiden da.

Slik var salget hos Vinmonopolet tirsdag denne uken, sammenlignet med tilsvarende tirsdag i 2020 og 2019. Vis mer

I fjor meldte Vinmonopolet allerede i midten av desember om at måneden ville bli historisk. I løpet av pandemiårets høst solgte de mer enn 2,1 millioner liter i uken i gjennomsnitt, i år er det omtrent 13 prosent lavere på samme tid, ifølge Nordahl.

Nå øker smitten flere steder i landet, og onsdag oppfordret Oslos byrådsleder Raymond Johansen folk om å bruke munnbind blant annet på kollektivtransport. For Vinmonopolets del har de foreløpig ikke noen planer for egne tiltak i butikkene, men de følger de lokale tiltakene.

