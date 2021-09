Nederlag for Voi, Tier og Ryde – må begrense seg til 8.000 elsparkesykler

Antallsbegrensningen i Oslo kommunes nye forskrift om elsparkesykler blir stående.

Det besluttet Oslo tingrett fredag.

– Vi har nettopp mottatt kjennelsen, og vil nå bruke tid på å sette oss inn i denne før vi gjør oss opp en mening om veien videre, sier Julia Sandstø talsperson i Tier til E24.

I kjennelsen fra tingretten står det at retten har hatt liten tid til rådighet for avgjørelsen da prosedyren ble avsluttet fredag for en uke siden og forskriften trådte i kraft i dag.

I sin begrunnelse skriver tingrettsdommeren at retten ikke kan «se at maksimalbegrensningen på 8.000 utleiesykler, fordelt på de 12 aktører, er uforholdsmessig.»

Retten bemerker samtidig at «antallet på 8.000 utleiesykler er opplyst å presentere en av Europas høyeste kjente flåtestyrker, innbyggertall betraktet.»

Retten: Enkel matematikk

Tingrettsdommer Terje Reinholdt Johansen skriver at spørsmålet er om antallsbegrensningen er et egnet virkemiddel, og viser her til at utstrakt bruk av elsparkesykler helt klart fører til hyppige skader på mennesker og materiell.

«Det beror i utgangspunktet på enkel matematikk å trekke den slutning at færre elsparkesykler i omløp vil begrense skadepotensialet og dempe fryktopplevelser, særlig i forhold til svaksynte, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. En begrensning i antall elsparkesykler vil utvilsomt skape bedre fremkommelighet og tryggere byrom», skriver tingrettsdommeren.

Elsparkesykkelaktørene pålegges samtidig å betale 248.000 kroner i saksomkostninger til Oslo kommune.

Administrerende direktør Kjetil Graver i Ryde skriver i en tekstmelding at aktørene sitter i møte fredag kveld, og ikke har anledning til å kommentere kjennelsen.

Voi-sjef Christina Moe Gjerde har foreløpig ikke besvart E24s henvendelser.

Byråden: Forventer at aktørene tar ansvar

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG) i Oslo kommune sier hun er glad for tingrettens beslutning.

– Dette er jeg veldig glad for. Det enorme antallet elsparkesykler i Oslo har ført til store utfordringer for fremkommeligheten i byen. Det har vært en uholdbar situasjon for mange i byen vår, spesielt for rullestolbrukere, svaksynte og eldre, skriver Stav i en e-post til E24.

– I tillegg har omfanget av skader ved bruk av elsparkesykler blitt så stort at helsevesenet roper varsku. Derfor har det vært viktig for byrådet å redusere antallet elsparkesykler, i tillegg til de andre reglene vi nå innfører.

– Nå forventer vi at aktørene tar ansvar og følger de nye reglene fremover.

Utsatte fristen

Onsdag denne uken besluttet kommunen å utsette innsamlingen av inaktive elsparkesykler frem til 15. september, for å gi retten tid til å komme med en kjennelse.

I et brev til aktørene, som E24 har fått tilgang til, opplyser kommunen at de vil prioritere å fjerne sparkesykler fra aktører som ikke har fått tillatelse til å leie ut.

Likevel ba de om at Voi, Tier og Ryde og de andre aktørene deaktiverte samtlige elsparkesykler som overgikk antallsbegrensningen på 667 per selskap.

Stevningen mot Oslo kommune ble levert i midten av august, etter at byrådet hadde vedtatt en forskrift som begrenset antallet elsparkesykler i byen til 8.000.

Antallet skal ifølge forskriften fordeles likt mellom alle aktører som får utleie-tillatelse, noe som medfører at 12 aktører får 667 elsparkesykler å rutte med.

Ville stoppe maksbegrensningen

Voi, Tier og Ryde har argumentert med at det vil bli svært vanskelig for brukerne å finne en relevant elsparkesykkel uten å ha installert 12 forskjellige apper på telefonen. De mener man heller burde regulere antallet aktører og å holde anbudsrunder, noe Oslo-byrådet ikke har utelukket som alternativ neste år.

Hovedkravet i stevningen var at retten erklærte begrensningen på 8.000 elsparkesykler som ugyldig. De viste til tjenesteloven, som sier at krav om tillatelse til å leie ut bare gjelder dersom ordningen «er egnet og nødvendig for å oppnå formålet med tillatelsesordningen eller kriteriet.»

Aktørene kaller kravene i forskriften for «vilkårlig fastsatt», og mener de legger opp til et helt uforutsigbart system for næringen.