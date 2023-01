Nammo inngår milliardkontrakt med myndighetene

Forsvarsministeren og finansministeren møter pressen for å gi ytterligere detaljer om kontrakten med ammunisjonsselskapet.

Saken oppdateres...

Det er duket for pressetreff hos Nammo i Raufoss fredag.

Der møter forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) konsernsjefen i Nammo, Morten Brandtzæg for å informere om kontrakten staten har inngått for produksjon av ammunisjon.

– Regjeringen går inn for et forsert og svært stort innkjøp av artilleriammunisjon med en samlet prosjektramme på inntil 2,6 milliarder kroner, opplyser forsvarsminister Gram under pressekonferansen.

Avtalen skal fremmes for Stortinget for endelig godkjenning, samtidig som regjeringen vil gå i kontraktsforhandlinger med Nammo om detaljene i kontrakten.

– En slik stor og forutsigbar bestilling vil også gi et grunnlag slik at Nammo kan investere i økt produksjonskapasitet, sier Gram.

Ba om 650 millioner kroner

Ammunisjonsprodusenten etterspurte forrige uke 650 millioner kroner fra staten for å utvide kapasiteten.

Omfanget og lengden på kontrakten er så langt ikke kjent, men VG har fått antydet at kontrakten er i en størrelsesorden på opp mot to milliarder kroner.

Kontrakten skal også ifølge VG legge til rette for en flerårig forpliktelse, for å sikre at Nammo kan bygge opp sin produksjonskapasitet.

Har etterlyst penger

Dette har blitt etterlyst av konsernsjef Brandtzæg, da selskapet har hatt en enorm etterspørsel som følge av krigen i Ukraina.

For anti-tankvåpenet M72, for eksempel, har etterspørselen blitt 18-doblet, opplyste Brandtzæg til VG i november.

– Det er positivt at Nammo endelig får gehør i regjeringen for økt produksjon av ammunisjon. Det er et stort behov for å øke produksjonen av ammunisjon, blant annet sett i lys av donasjonene til Ukraina, mener Hårek Elvenes, stortingsrepresentant og forsvarspolitisk talsperson for Høyre.

Staten eier 50 prosent av Nammo. 50 prosent er eid av finske Patria, som igjen eies med 50,1 prosent av den finske staten og 49,9 prosent av Kongsberg Gruppen.