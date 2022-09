Ny milliardær flytter til Sveits

Seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten har forklart til E24 at skatteplikten til Norge ikke opphører automatisk ved flytting til utlandet. Hun understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag at og at Skatteetaten ikke kan kommentere enkeltsaker.

– For personer som har bodd minst 10 år i Norge opphører skatteplikten til Norge først etter fire år, det vil si at etter utløpet av det tredje inntektsåret etter det året du tok fast opphold i utlandet, forklarer Ringså.

For hvert av de tre årene etter utflytting må man også oppfylle følgende vilkår:

Du har tatt fast opphold i utlandet

Du har ikke oppholdt deg i Norge i en eller flere perioder som overstiger 61 dager i inntektsåret

Hverken du eller dine nære familiemedlemmer (ektefelle, samboer, mindreårige barn) disponerer bolig i Norge

– Norge har såkalte Exit-skatteregler (utflyttingsskatt) som betyr at personer som flytter til utlandet og har urealiserte gevinster eller tap på mer enn 500.000 kroner på aksjer eller andeler i norske eller utenlandske selskap vil være skattepliktige for disse i en periode på 5 år. Skatten faller bort dersom aksjene mv. ikke selges innen fem år, skriver Ringså.

– I tillegg til reglene om utflyttingsskatt har Norge regler som gir Norge rett til å skattlegge utbytte fra norske selskaper til aksjonærer bosatt i utlandet, fortsetter hun.