Full uenighet om grensehandelen: – Det stemmer ikke

Kjøpesentereier reagerer kraftig på de ferske DNB tallene. De mener tallene i realiteten er mye bedre og melder om rekorder.

Ifølge DNB ligger handelstallene 23 prosent under 2019-nivåer. Det mener Strømstad-lederen må være feil.

Tall fra DNB viser at nordmenn på dagstur til Sverige har handlet for 4,43 milliarder hittil i år. Samtidig har nordmenn tatt 2,5 millioner turer over grensen, meldte DNB nylig.

I andre kvartal handlet nordmenn for 2 milliarder, mens det ble gjennomført 1,1 millioner dagsturer til Sverige, ifølge banken.

Dette er på nivå med samme periode i fjor, men 23 prosent lavere enn 2019, som var siste normalår før pandemien. Tallene får senterleder for Strømstad kjøpesenter Mia Danielsson til å tenne på alle plugger.

– Det stemmer ikke, skriver hun i en mail til E24.

Ifølge henne er historien en helt annen for de to store kjøpesentrene Strømstad og Långflon, som forvaltes av Remix Consulting.

– Vi følger nøye med og sammenligner tallene med 2019, og tallene for første halvår viser at senterne både slår 2019 og går mot rekordår, skriver hun.

DNB-tallene får senterleder for Strømstad kjøpesenter Mia Danielsson til å tenne på alle plugger.

Ikke første gang

I mai viste tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at nordmenn la igjen 1,9 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i januar, februar og mars i år.

Det var 9,1 prosent mindre enn i samme periode i 2022.

Også da skapte harryhandel-tallene stor uenighet. Og i starten av juni kokte det over for Ole Jørgen Lind i Maximat på Nordby, som mente tallene fra SSB var «skikkelig, skikkelig feil».

– Hvorfor mener du tallene ikke stemmer? Hva sier tallene deres?

– Våre faktiske tall viser en langt mer positiv utvikling enn hva DNB og SSB legger frem av innsikt om dagsturer og omsetning hittil i år. Det er likevel viktig å understreke at SSBs tall baserer seg på spørreundersøkelser og DNBs modell, befolkningsjusterer kundenes kortbruk én dag i løpet av en rullerende sjudagersuke, så de vil nok treffe bedre på trend over tid, skriver Danielsson til E24.

– Tallene stemmer ikke, skriver Strømstad-lederen.

Hennes tall viser at senteret i Strømstad hadde en vekst i omsetningen på 17 prosent i første kvartal kontra samme kvartal i 2022, og 31 prosent over første kvartal i 2019.

For Långflon-senteret melder hun om en vekst på 15 prosent kontra første kvartal 2022 og en vekst i antall besøkende på 40 prosent.

– Hvordan påvirker valutakursene dere?

– Valutaforskjellen påvirker ikke handlelysten. Det har dessuten vært mye fokus dette første halvåret på økte matvarepriser både i Norge og Sverige, i tillegg til valutakursen mellom våre to land. Ser vi historisk på valutakursen har ikke den påvirket grensehandel, og vi tør å påstå at det gjør den ikke i år heller, sier Danielsson.

– Det er likevel en trend som vi ser og så jo bekrefter at vi som forbrukere har blitt mer bevisste. Vi bruker handlelister og vi kjøper mer bevisst de varer som fortsatt er billigere i Sverige enn i Norge.