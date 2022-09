Vy legger ned bildelingstjenesten

Vybil ble hardt truffet av pandemien og nå legges tilbudet ned.

Pandemi og endrede reisevaner har vært utfordrende for kollektivtrafikken, og Vy avvikler nå bildelingstjenesten, skriver de i en pressemelding.

I august skrev Aftenposten at Vybil i fjor gikk 44,6 millioner kroner i underskudd, og at de samlet har tapt 87,4 millioner siden 2018.

– Pandemien gjorde det utfordrende for Vybil i etableringsfasen. Kollektivbransjen har tapt penger under pandemien, og investeringer som ikke blir lønnsomme før om flere år, kan ikke prioriteres i Vy nå, sier Synne Homble, konserndirektør for Kundeopplevelse og innovasjon, i en pressemelding.

Vy lanserte bildelingstjenesten i januar 2019, men har ikke lykkes med å bli lønnsomme. Avviklingen av tilbudet starter umiddelbart, og det er mulig å bruke Vybil til og med søndag 25. september. Turbilene er tilgjengelig til og med 9. oktober, skriver Vy.

– Vi er takknemlige overfor alle som har jobbet i Vybil og de 20 000 kundene som har brukt våre biler. Vi håper dere vil fortsette å bruke bildeling fremover, sier Homble, i pressemeldingen.

I Oslo har byrådet satset på bildeling, for å sørge for at færre skal kjøre private biler, og de siste årene er 600 parkeringsplasser for bildeling opprettet, skriver Aftenposten. Vybil er holdt utenfor dette, fordi brukerne selv har kunnet velge hvor turen skal avsluttes.