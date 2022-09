Ikea setter opp pølseprisen i Sverige

I nabolandet øker møbelvarehuset prisen på vanlige wienerpølser, samtidig som vegetarpølser blir billigere. Ikea i Norge endrer ikke prisene.

Pølsene blir dyrere på Ikea i Sverige, som her i Malmö.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ikea øker prisen på vanlige wienerpølser fra fem til syv svenske kroner på sine varehus i Sverige. Det melder den svenske avisen Aftonbladet.

Pølsen har kostet fem kroner helt siden 1995.

– En viktig del av prissettingen for akkurat den maten vi tilbyr er at våre plantebasert alternativ skal ha en lavere pris enn alternativet med kjøtt. Nå har turen kommet til nettopp pølsen i den strategien, skriver Marcus Carlsson, landssjef for Ikea Foods i Sverige, i en sms til Aftonbladet.

Les på E24+ Disse matvarene har økt mest i pris det siste året

Prisen på vegetarpølse settes ned fra ti til fem kroner.

– Dermed senker vi prisen på den vegetariske pølsen, samtidig som vi øker prisen på pølse i brød, skriver Carlsson videre.

Øker ikke i Norge

Selv om pølseprisene nå går opp i Ikeas hjemland, blir det ikke dyrere pølser her til lands. Det opplyser Ikea Norge til E24.

– Det er ingen endring i prisen på pølser hos oss, skriver Siv Egger Westin, pressekontakt i Ikea Norge, i en e-post.

I Norge koster pølse med brød 10 kroner per stykk om man spiser den på vei ut. Samtidig koster en vegetarpølse i brød 9 kroner. Prisen økes med en krone om man velger å spise i bistroen, ifølge Ikeas nettsider.

På spørsmål om Ikea har sett behov for generelt å øke prisene på grunn av prisveksten i samfunnet, svarer Westin at Ikeas intensjon er å holde prisene så lave som mulig.

– Samtidig har prisene på blant annet råvarer, energi og transport økt kraftig og dette er vi og alle andre i varehandelen nødt til å ta høyde for ved å justere prisene slik at de gjenspeiler det økte kostnadsgrunnlaget, skriver Westin.