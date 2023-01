Obos-prisene falt med 4,2 prosent i Oslo: – Langt større prisfall enn normalt

Prisene for brukte Obos-boliger i Oslo falt 4,2 prosent fra november til desember. På landsbasis var nedgangen 3,5 prosent.

Obos-statistikken omfatter registrerte kjøp og salg av over 90.000 boliger i Obos-tilknyttede borettslag.

Saken oppdateres...

– Prisene pleier å falle i desember, men falt langt mer enn normalt i desember i fjor. I snitt har prisene i hovedstaden falt med 0,7 prosent i desember de ti siste årene. Samtidig må tallene tolkes med varsomhet fordi det ble omsatt færre boliger enn vanlig. Vi tror Obos-tallene for desember er svakere enn for totalmarkedet, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

Den månedlige pris- og omsetningsstatistikken er basert på registrerte kjøp og salg av de over 90.000 boligene i Obos-tilknyttede borettslag. Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet.

Tallene viser at:

De tolv siste månedene har prisene i Oslo falt 1,6 prosent.

På landsbasis er prisene uendret de tolv siste månedene.

Kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger var 71 371 kroner i Oslo-området i desember, og 62 148 kroner på landsbasis.

Tror mange har utsatt kjøp

Obos opplyser at antallet omsetninger i Oslo i desember var 35 prosent lavere enn i desember 2021.

«Den markante nedgangen må ses i lys av at det ble omsatt rekordmange boliger i desember under pandemien. Omsetningen i fjor var imidlertid også mye lavere enn før pandemien med en nedgang på 18 prosent i forhold til gjennomsnittet for desember i årene 2016-2019.», står det i pressemeldingen.

– Det viser at fjorårets siste måned var stille etter god aktivitet i november. Færre omsetninger i desember kan ha sammenheng med at noen valgte å utsette kjøp til over nyttår i påvente av oppmykingen i utlånsforskriften fra 1. januar i år. Den bidrar til at flere kan få låne mer enn før, sier Monsvold.

Endringen i lånereglene innebærer at bankene nå kun skal ta høyde for en renteøkning på minst tre prosentpoeng, Tidligere ble norske lånekunder stresstestet med en renteoppgang på fem prosentpoeng. Samtidig må alle kunder tåle en rente på minst syv prosent for å få boliglån.

«Alle» venter prisfall i år

Eiendom Norge legger onsdag frem boligprisstatistikken for desember. Flere analytikere tror boligprisene falt videre i fjorårets siste måned.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets anslår en sesongjustert nedgang på 1,0 prosent fra måneden før, først og fremst som følge av den markante renteoppgangen.

Norges Bank satte i desember opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Det er det høyeste rentenivået siden 2009.

– Renten når trolig en topp i mars i år, og da tror vi også at boligprisfallet er unnagjort, slik at prisene igjen vil stige, om enn moderat, sier Haugland.

Eiendom Norge la før jul frem sin prognose om boligprisutviklingen i 2023. De venter et fall på 3,5 prosent i nominelle boligpriser i desember 2023 regnet mot desember 2022. I Oslo venter Eiendom Norge en nedgang på hele 6 prosent.

Norges Bank venter at boligprisene vil falle med 4,3 prosent i år.

Venter svak prisnedgang

Sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos tror boligprisene vil falle noe også i 2023.

– Vi forventer at økte utlånsrenter, høye levekostnader og mange usolgte boliger vil trekke ned prisene i starten av dette året. Unntaket kan bli januar hvor det er vanlig at prisene stiger noe, sier hun.

– Vi antar at en god del av prisfallet ble tatt ut gjennom den svake høsten i fjor. Samlet sett forventer vi et moderat prisfall på to til tre prosent fra desember i fjor til desember i år på landsbasis og litt svakere i Oslo som følge av at renteeffekten slår hardere i hovedstaden, sier Monsvold videre.