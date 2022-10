Ber ordførere i kystkommuner «puste med magen»

Summen av laksetillatelser som er gitt bort gratis av staten, viser at grunnrenteskatt burde vært på plass for lenge siden, mener leder av finanskomiteen på Stortinget.

Leder av finanskomiteen Eigil Knutsen (Ap)

– Det burde vært en grunnrentebeskatning fra starten, da man så at oppdrettsnæringen begynte å vokse for alvor. Vi kan ikke skru klokken tilbake, men vi kan ta grep om hva som skal skje fremover. Tallene som kommer frem nå, viser med all tydelighet at flere av verdiene må tilbake til fellesskapet, sier stortingsrepresentant og leder av finanskomiteen Eigil Knutsen (Ap).

Ifølge E24s beregninger sitter de fem største lakseselskapene i Norge alene på laksetillatelser som i dag ville kostet minst 40 milliarder kroner, men er tildelt næringen gratis av staten før 2002.

Havbruksutvalgets rapport fra 2019 anslår at den totale verdien av tillatelser tildelt frem til 2019, er verdt rundt 200 milliarder kroner, mens laksenæringen kun har betalt tre prosent av denne summen.

– Det er tall til å bli svimmel av, og en har sett over flere år at milliardoverskudd har forsvunnet ut av landet, sier Knutsen, og peker på at flere av de børsnoterte laksegigantene, som Mowi og Cermaq, har utenlandske eiere.

– Må puste med magen

Hverken Ap eller Sp ville ha en grunnrenteskatt på havbruksnæringen slik den ble lagt frem i 2019. Et foreslått bunnfradrag på 4–5000 tonn laks og system for at minst halvparten av skatteinntektene skal tilbake til kystkommunene, var det som skulle til for at regjeringspartiene skulle endre oppfatning.

– Jeg opplever full tilslutning til grunnrenteskatten i regjeringspartiene, sier Knutsen.

– Ikke blant ordførerne?

– Det er naturlig at ordførere taler for sine kommuner og aktørene som er der. Nå tror jeg vi må puste med magen og se på den endelige innretningen av skatten. Vi er åpen for å se på den, og da tror jeg også næringen kommer til å se at det er mye avkastning å hente fortsatt, og at det blir et godt investeringsklima for å sikre flere arbeidsplasser i næringen.

– Klare for å stå løpet ut

I 2019 fikk lakselobbyen æren for å ha stoppet grunnrenteskatten. Det kommer ikke til å skje denne gangen, understreker Knutsen.

Det betyr ikke at lakselobbyen ikke skraper på politikernes dører også nå.

– Det er et ganske sterkt lobbypress fra næringen og andre som har interesser i dette, sier Knutsen.

– Når en flytter ressurser i samfunnet og utjevner forskjeller, så blir det bråk og kamp. Den skal vi stå i nå. Vi er klare for å stå løpet ut.

Diskuterer ikke skattesatsen

Flere større aktører har stoppet investeringer etter nyheten om grunnrenteskatten sprakk. Knutsen ser ikke på det som bløff, men som nervøsitet.

– Jeg tror noen utsetter investeringer nå for å se hvordan det endelige skatteopplegget blir. Og så tror jeg næringen vil se at det kommer til å være stor fortjeneste også når regimet er på plass, sier han.

Regjeringen kan være åpne for å se både på bunnfradraget og på hvordan inntektene skal komme frem til kommunene. Men satsen på selve skatten på 40 prosent ser han på som lite aktuelt å endre på.

– Forslaget til regjeringen er ganske moderat.