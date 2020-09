Legemiddelverket gir Idar Vollviks selskaper omsetningsforbud

Det betyr at medisinske munnbind fra tre selskaper eid av Idar Vollvik ikke kan markedsføres eller selges, samt at selskapene må «trekke tilbake det aktuelle utstyret fra distribusjonsleddene snarest mulig». Vollvik erkjenner ikke straffskyld.

Politiet mener Idar Vollvik, som står bak Ludostore og Vovi, bevisst har feilmerket munnbind. Han nekter straffskyld. Vis mer Helge Skodvin

Publisert: Oppdatert: 3. september 2020 21:07 , Publisert: 3. september 2020 20:16

Det fremkommer av en melding fra Legemiddelverket torsdag kveld. Det skjer dagen etter at myndighetene opplyste at helsevesenet og forbrukere anbefales å ikke bruke munnbind fra Vollviks selskaper.

Forbudet gjelder selskapene Vovi, Ludo Store og Norske Nettbutikker, ifølge meldingen. Omsetningsforbudet trer i kraft med øyeblikkelig virkning.

E24 har så langt ikke lyktes å komme i kontakt med hverken Idar Vollvik eller hans forsvarer, Einar Råen. Forsvareren har tidligere uttalt at Idar Vollvik ikke erkjenner straffskyld.

De tre selskapene er pliktige til å «snarest mulig» gi beskjed til Legemiddelverket når de har trukket tilbake utstyret. Kundene skal også bli kontaktet, heter det i vedtaket.

Det er imidlertid fortsatt mulig å kjøpe medisinske munnbind på nettsidene til Ludo Store.

E24 skrev tidligere torsdag at Legemiddelverket jobbet med å stanse salg av munnbind fra Idar Vollviks munnbind.

Idar Vollviks forsvarer Einar Råen møtte pressen utenfor politihuset onsdag kveld. Vis mer Gabriel Skålevik, VG

Pakket om munnbind

Politiet mener eksmilliardæren bevisst har pakket om munnbind som ikke er godkjent til medisinsk bruk, og merket dem som kirurgiske munnbind. Kirurgiske munnbind er godkjente for bruk i helsevesenet.

Forsvarer Einar Råen opplyste onsdag kveld at Idar Vollvik hadde forklart seg detaljert i saken og utviste et ønske om å oppklare den. Vollvik erkjenner at munnbind har blitt pakket om.

«I en politiaksjon i Bergen 1. og 2. september 2020 avdekket Legemiddelverket at ikke-medisinske munnbind hadde blitt ommerket og feilmerket for å fremstå som medisinske munnbind», skriver Legemiddelverket i meldingen.

Politiadvokat Sigrid Sulland utenfor politihuset i Bergen onsdag kveld. Vis mer Gabriel Skålevik, VG

«Kunne gjort ting annerledes»

Det er også en ytterligere person som er siktet i saken. Politiadvokat Sigrid Sulland opplyste onsdag at Politiet jobber med å gå gjennom «et stort beslag», samt gjennomføre flere vitneavhør.

– Det stemmer at han har forklart at han har pakket om munnbind. Det stemmer også at han ikke har erkjent straffskyld. Jeg vil ikke gå nærmere inn på det som har kommet fram i avhør, uttalte Sulland.

Vollviks forsvarer uttalte onsdag at Idar Vollvik «erkjenner at han kunne gjort ting annerledes».

– Han nekter fortsatt straffskyld og han mener at han ikke kan pålegges straffansvar, uttalte Vollviks forsvarer onsdag kveld.

Politiet aksjonerte tirsdag mot lokalene til bedriften Vovi i Bergen, som er eid av Idar Vollvik. Vis mer Marit Hommedal/NTB scanpix

