E24 og Schibsted varsler storsatsing: 30 nye årsverk for å ta nummer 1-posisjon på næringsliv

Norges største økonominettsted går sammen med Schibsteds mediehus for å lage enda bedre næringslivsjournalistikk.

Konserndirektør for nyhetsmediene i Schibsted, Siv Juvik Tveitnes og ansvarlig redaktør i E24 Gard L. Michalsen.

Publisert: Oppdatert: 28. oktober 2019 11:12 , Publisert 28. oktober 2019 11:00

– Dette er en historisk investering og vi har store ambisjoner, sier ansvarlig redaktør Gard L. Michalsen.

Mandag annonserer E24 og Schibsted-avisene en storstilt satsing på næringslivsjournalistikk:

Sammen med Schibsted-avisene VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenbladet skal E24 ansette opp mot 30 redaksjonelle årsverk.

– E24 har gjennom 13 år bygd stein på stein gjennom lønnsom vekst og gradvis styrket posisjonen. Vi er desidert størst på nett. 30 nye årsverk til journalistikk om økonomi og næringsliv gjør oss i stand til å fylle denne posisjonen med enda mer vesentlig innhold, sier Michalsen.

Konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Et kjempeløft

Konsernsjef Kristin Skogen Lund mener at satsingen vil gi nordmenn tilgang til enda bedre næringslivsjournalistikk.

– Skal man forstå samfunnet må man vite hvor samfunnets verdier skapes, og hvordan denne verdiskapingen henger sammen med samfunnets velferd. Derfor er det dypest sett en styrke for demokratiet når E24 – og Schibsted – nå gir næringslivsjournalistikken i Norge et kjempeløft, legger hun til.

Går sammen

E24 blir knutepunkt for all næringslivsjournalistikk fra mediehusene VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.

De samme mediehusene blir også felles eiere av E24, og vil være representert i det nye styret, hvor Christian Haneborg, kommersiell direktør i VG, blir styreleder.

– E24 har hatt en sterk utvikling de siste årene, og det er nettopp denne fremgangen vi nå bygger videre på, sier Haneborg.

– Denne satsingen representerer en historisk kraftsamling på redaksjonell side i Schibsted. Alle avisene går sammen med et tydelig mål om å utvikle E24 til den viktigste næringslivsavisen i Norge. For å lykkes må vi overgå lesernes forventninger over tid, og denne satsingen muliggjør nettopp det, sier han.

Verdens Gang vil beholde en eierandel i E24 på minimum 50,1 prosent.

– Best og viktigst

– Vårt mål er å gi leserne den beste og viktigste dekningen av næringslivet fra hele landet – til lesere over hele landet, sier konserndirektør for nyhetsmediene i Schibsted, Siv Juvik Tveitnes.

Hun er tydelig på at ambisjonene er store, og at solide investeringer, et langsiktig perspektiv og godt samarbeid er forutsetninger for å lykkes.

– Vi har stor tro på at mediehusene i Schibsted sammen kan ta nummer 1-posisjonen, og bli landets viktigste avis for økonomi- og næringslivsnyheter.

Styreleder i E24, Christian Haneborg Gard Michalsen

E24 «overalt»

Den nye satsingen vil innebære at all næringslivsjournalistikk produsert av samarbeidspartnerne vil bli publisert i E24. Innholdet produseres i de ulike mediehusene, hvor journalistene er ansatt.

Sakene vil kunne ligge på fronten til alle avisene, og således være lett tilgjengelig for et bredt antall lesere, men landingssiden er E24.

Også i papiravisene vil saker publiseres, da under E24-merkevaren.

– E24 har i dag 455.000 lesere, og både trafikk, lesetid og inntekter vokser. Vi tror veldig på å bruke denne sterke posisjonen som utgangspunkt for hvordan vi nå organiserer den nye storsatsingen, sier Tveitnes.

Kritisk journalistikk

E24s sjefredaktør sier at det fremover vil satser mer på kritisk journalistikk.

Det «nye» E24 skal fortsatt være først og best på siste nytt om økonomi og næringsliv, samtidig som flere journalister gjør det mulig å sette dagsorden, levere mer undersøkende journalistikk og gi leserne enda bedre innsikt og analyse.

– Oppgaven er klar: E24 må sette dagsorden med vesentlig og kritisk nyhetsjournalistikk. Samtidig som vi tar eierskap til sentrale bransjer og bedrifter Norge rundt, på en måte bare Schibsted kan. Det blir ikke enkelt, og vi gleder oss, sier Michalsen.

De siste årene har E24 vokst friskt gjennom satsingen på økonominyhetsappen minE24 og betalingsproduktet E24+.

– Lanseringen av minE24 for to år siden har lært oss mye om personalisering og mobile formater. Samtidig har vi et behov for å levere det samme kvalitetsproduktet på alle plattformer. E24 må også utvikle journalistikken vår – nye fortellerteknikker, journalistiske formater, lyd og bilde, sier han.