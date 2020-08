Analytikere positive til ny Equinor-sjef: – Minst knyttet til USA-tapene

Equinors nye sjef Anders Opedal omtales som kompetent og godt likt. I tillegg har han hatt lite å gjøre med Equinors enorme tap i USA, påpeker analytikere.

Equinors nye sjef Anders Opedal.

Publisert: Oppdatert: 10. august 2020 13:18 , Publisert: 10. august 2020 11:01

Mandag kom nyheten om at Eldar Sætre går av som konsernsjef i Equinor etter seks år i stillingen, og at Anders Opedal tar over jobben fra 2. november.

Analytikere E24 har snakket med er positive til 52-årige Opedal, og trekker frem at han er kompetent og godt likt blant de ansatte.

De trekker også frem som en fordel at Opedal ikke har hatt så mye å gjøre med tapene i USA. Equinor meldte i årsrapporten for 2019 om samlede tap på om lag 200 milliarder kroner i USA-virksomheten.

– Dette har vært ventet en stund, og det har vært mye spekulasjoner om etterfølgere. Jeg tror Anders blir kjempebra, jeg. Han har riktig alder og riktig bakgrunn, og burde være ukontroversiell, sier Equinor-analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier til E24.

– Og så har han ikke vært så veldig involvert i det amerikanske skiferoljesatsingen. Så han har ikke noen tung ballast der, og kommer trolig ikke til å få for mange kritiske spørsmål om det, sier han.

– Spørsmålet nå er om det kommer nye nedskrivninger, blant annet i USA. Det er typisk noe som er fristende å gjøre for en ny sjef som kommer inn, senior Porteføljeforvalter Trond Omdal i Pensum Group.

Equinor har i dag en langsiktig prisforutsetning på 80 dollar per fat.

– Man kan alltids diskutere om det er rett eller ikke, men i dagens marked er de bokførte verdiene for en del eiendeler spesielt i USA uansett langt over markedsverdien, sier Omdal.

Avtroppende Equinor-sjef Eldar Sætre

«Systemarkitekten» Sætre

Trond Omdal har selv jobbet i Equinor i sin tid og forteller at det både er positive og negative ting som står igjen etter Eldar Sætre:

– Eldar gjorde en viktig jobb for å få ned kostnadene i Equinor, blant annet under oljebremsen fra 2014, og for håndteringen av coronapandemien, sier Omdal.

Andre ting han vil bli husket for er navnebyttet fra Statoil til Equinor og satsingen på fornybar, primært havvind og oppkjøpet av Scatec Solar.

– Eldar har også på mange måter vært systemarkitekten i Equinor de siste 25 årene. Han var sentral i børsnoteringen, fusjonen med Hydro, oppkjøpene, særlig i USA og Brasil, og hvilke systemer og kultur som har blitt utviklet de siste 25 årene. Da Helge Lund kom inn i selskapet som konsernsjef var Sætre på mange måter kontinuitetsbæreren, fortsetter han.

At det var akkurat nå Eldar Sætre melder om sin avgang, som formelt skjer 2. November, mener Omdal er en ganske god timing – til tross for at selskapet har flere krevende saker å håndtere:

– Denne USA-skandalen gjør jo at det kanskje er helt greit å ikke drøye dette noe mer etter at de startet jakten på en etterfølger i fjor høst, sier Omdal.

– Når det gjelder corona så er nok også «det verste» over for selskapet. Utbyttet er kuttet, man vant frem i lobbykampen om endringer i oljeskatten, man har redusert kostnader og investeringer, og virksomheten på norsk sokkel tjener penger på den oljeprisen som er nå, fortsetter han.

Var på favorittlisten

Sparebank1 Markets hadde på forhånd listet opp Opedal som en av de fire mest sentrale interne kandidatene i Equinor, i tillegg til Lars Christian Bacher, Torgrim Reitan og Irene Rummelhoff.

– Av dem anså vi Opedal som den som hadde lavest odds. Men dette er ingen stor overraskelse, sier Equinor-analytiker Teodor Sveen Nilsen i Sparebank1 Markets til E24.

Senior porteføljeforvalter i Pensum Group – og mangeårig oljeanalytiker – Trond Omdal sier han ikke hadde Anders Opedal på shortlisten sin for hvem som kunne bli ny sjef for ett år siden, men han roser valget og peker blant annet på Opedals teknologibakgrunn.

At Opedal bygget karriere internasjonalt i Baker Hughes og Schlumberger før han kom til Equinor mener han også er positivt.

– Som teknolog har han et godt grunnlag for å forstå de teknologiske valgene som må gjøres. Omfanget og tempoet i fornybarsatsingen blir også en av de viktigste strategiske valgene fremover – altså det å finne balansen mellom den eksisterende virksomheten og hvor raskt man skal satse på fornybar, sier Omdal.

– For olje og gass vil fortsatt stå for mesteparten av inntektene en god stund fremover, fortsetter han.

Olje- og energiministeren: – Jeg vil gratulere Olje- og energiminister Tina Bru (H) trekker frem behovet for omstilling i sin gratulasjon til Opedal. – Jeg vil gratulere Equinor med valget av Anders Opedal som ny konsernsjef. Han får en svært viktig og utfordrende jobb med å utvikle selskapet videre til et bredt energiselskap som bidrar til å nå målene for Parisavtalen, sier Bru. – Det vil være nødvendig for å nå målet om høy verdiskapning over tid. Jeg har store forventninger til Anders Opedal som påtroppende konsernsjef, og vil ønske han lykke til som sjef for Norges største og viktigste selskap, sier hun. Hun takker også Eldar Sætre for hans store innsats for Equinor som konsernsjef og i selskapet i flere tiår før det. Vis mer vg-expand-down

Lite USA-eksponert

Olaisen mener det er positivt at en intern kandidat tar over etter Sætre. Også Sveen-Nilsen tror USA-tapene kan ha spilt en viss rolle i utnevnelsen.

– Opedal er også den av disse kandidatene som er minst knyttet til USA-tapene. Alle de tre andre har hatt kontakt med USA-virksomheten på ulike måter. Rummelhoff var inne i Brigham-oppkjøpet. Bacher har vært landdirektør for Canada. Reitan har vært USA-sjef, sier han.

– Jeg tror ikke dette har vært avgjørende i prosessen, men det kan hende det har vært gitt noe vekt, for å slippe for mange spørsmål om dette, sier Sveen-Nilsen.

Omdal tror også USA-saken og de store tapene har preget utvelgelsen av ny toppsjef. Omdal mener det ville vært «krevende» å velge noen av de andre kandidatene i ledelsen som har vært tungt involvert i USA-satsingen.

– At Equinor ikke har tatt større nedskrivninger i USA tidligere, og at tapene har hengt ved selskapet de siste årene, vil være en flekk på Sætres historie i Equinor, sier Omdal.

– Til høsten kommer både Riksrevisjonen og den interne granskingen med sine rapporter, der vil Opedal neppe få så mye kritikk, påpeker han videre.

– Hva blir Opedals viktigste oppgave?

– Den viktigste oppgaven blir å fortsette på strategien Sætre og hans team har lagt. Det som kan bli forskjellen fra Sætre og Lund er at Opedal får en større rolle i energiskiftet. Equinor vil primært være et olje- og gasselskap i mange tiår, men selskapet skal også satse mer på fornybar energi, sier Sparebank1 Markets-analytikeren.

Han mener at Opedals viktigste oppgave nå blir å følge opp de strategiene Eldar Sætre og hans team har lagt for selskapet. Etter at Helge Lund og Eldar Sætre satset tungt på internasjonal ekspansjon i land som USA og Brasil, har Sætre de siste årene også satset mer på fornybar energi i form av havvind og solkraft.

– Det som kan bli forskjellen fra Sætre og Lund er at Opedal får en større rolle i energiskiftet. Equinor vil primært være et olje- og gasselskap i mange tiår, men selskapet skal også satse mer på fornybar energi, sier Sveen-Nilsen.

– Kompetent

Olaisen har flere lovord om Equinors nye leder:

– Jeg kjenner ham som kompetent, med høy integritet, og han er åpen og godt likt blant de ansatte. Jeg opplever ham som god til å lytte, og han har evne til å nyansere svarene sine, sier han.

– Hva blir Opedals viktigste oppgave?

– Produksjonen på norsk sokkel er ventet å falle betydelig det neste tiåret. Det har ikke vært gjort nye store funn, og aktiviteten på norsk sokkel vil etter hvert dale, mens selskapet skal investere mye internasjonalt, også på fornybar energi, sier Olaisen.

– Et dilemma fremover blir hvordan Equinor skal bruke kontantstrømmen fra Norge. Det blir en viktig oppgave å balansere investeringer i internasjonal virksomhet innen tradisjonell olje og gass og fornybar, og å betale ut utbytte, sier ABG Sundal Collier-analytikeren.

– Hvilket press tror du det blir for å bruke penger også i Norge?

– Det vil være et press på det, men de må jo ha prosjekter. I coronapakken hadde oljebransjen en håndfull prosjekter liggende klare, mest mellomstore. Men vi mangler nye store funn i Norge, sier Olaisen.

Konkurrerte på ski

Selv har den mangeårige oljeanalytikeren fra Rogaland Trond Omdal møtt Anders Opedal noen ganger, forteller han:

– Men jeg husker jeg slo han med 22 sekunder i kretsmesterskapet i alpin i Opedals hjembygd Sauda da jeg var 13 år. Han var vel ni år den gangen, så han har vel kommet seg siden den gang, humrer Omdal.

– Sauda der han kommer fra er vel det nærmeste man kommer en alpinbygd i Rogaland, legger han til.

