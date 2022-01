Nortura med ekstraordinær prisauke på kyllingkjøt

Bøndene slit med høge kostnadar. Frå 1. februar får dei betalt ei krone meir per kilo kyllingkjøt.

Kyllingane blir no ei krone meir verdt per kilo. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Dette er ein heilt ekstraordinær prisauke, seier Trine Hasvang Vaag, styreleiar i Nortura.

Onsdag fatta Nortura-styret eit vedtak om å auka den såkalla avrekningsprisen med 80 øre per kilo frå 1. februar. Det betyr at bøndene får meir betalt.

Dette er ikkje unaturleg om ein ser på kostnadsauken som har ramma norske bønder dei siste månadane.

I haust hadde Nortura vedtatt at auken frå 1. februar skulle bli på 20 øre. Men no kjem det 80 øre på toppen av dette.

– Mykje er skjedd etter at me gjorde vurderingane tidleg i haust, seier Vaag for å forklara kvifor dei like før prisendringa valte å setja prisen såpass mykje opp.

Kva prisen blir i butikken, kjem an på daglegvarekjedene. Konkurransen mellom dei har mykje å seia for prissetting, men kva pris dei må ut med for kjøtet i utgangspunktet, er sjølvsagt ein viktig faktor i reknestykket deira.

Trine Hasvang Vaag håper det blir mogleg å også setja opp prisen på andre kjøttypar. Vis mer

Krona skal fordelast på mykje

– Det er ei god handsrekning når me ser at kostnadane spring frå oss, seier Kirsten Kverneland.

Ho er kyllingbonde og tillitsvalt for fjørfebøndene hos Nortura.

– Me som tillitsvalde har arbeidd med dette saman med gode folk i administrasjonen etter at me såg at kostnadane seinhaustes begynte å ta av.

Ho listar opp noko av det som er blitt dyrare: Kraftfôr, strø og ikkje minst gassen som dei brukar til oppvarming.

– Kraftfôret har auka med rundt 30 øre per kilo det siste året. Me bruker 2,3 kilo fôr per kilo kjøt.

Då har med andre ord eitt kilo kjøtt blitt 69 øre dyrare å produsera, berre på grunn av kraftfôrprisen. I tillegg kjem altså dei andre innsatsfaktorane som er blitt dyrare.

Og så er det ikkje slik at Kverneland kan sitja med den ekstra krona sjølv når ho har levert frå seg kyllingane. Ho forklarer at denne krona skal delast mellom ho sjølv og heile verdikjeda bak ho, som blant anna involverer rugeeggprodusentar og oppalarar.

Men ho veit likevel at den ekstra krona vil hjelpa på økonomien til ho sjølv og andre kyllingbønder.

– Situasjonen er tung for mange. Med prisauken kjennest det tryggare. Og så må me berre følgja opp og jobba vidare med det fram mot prisane som skal gjelda frå 1. juli.

Ekstraordinært møte for anna kjøt

Foreløpig endrar ikkje Nortura prisane på anna kjøt. Årsaka er at dei her må halda seg til det som blir kalla for planlagt, gjennomsnittleg engrospris. Denne blir fastsett ein gong i halvåret, og prisen som no gjeld, blei fastsett i haust.

Nortura har tidlegare sendt eit innspel til Omsetningsrådet der dei ber om ein naudventil i regelverket. Med dette håper Nortura at prisane kan bli endra igjen før neste ordinære endring i engrosprisen, som ikkje er før 1. juni.

Vaag fortel at spørsmålet skal bli behandla i eit ekstraordinært møte i Omsetningsrådet fredag 28. januar.

– Det er framleis ein krevjande situasjon ute blant produsentane. Alle er bekymra for at kostnadsgaloppen skal halda fram, seier Vaag.