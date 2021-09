Kutter prisene for å matche lavpriskjedene: – Har vært drømmen bak Oda

Større volum og effektive lagre gjør at nettbaserte Oda kan ta opp konkurransen med de store dagligvarekjedene på pris. Men det vil i første omgang gå utover lønnsomheten, sier gründeren.

Oda-gründer Karl Munthe-Kaas hevder å være i verdenstoppen på lagereffektivitet. Det gjør det mulig for dagligvarehandelen på nett å ta opp lavpriskonkurransen. Vis mer

Ifølge gründeren gikk Oda med overskudd på driften for aller første gang i første halvår, mens de nådde 300.000 unike kunder.

Nå vil dagligvarebutikken på nett for alvor ta opp kampen med lavpriskjedene, og kutter derfor prisene ned til deres nivå.

– Og da snakker vi prisgaranti: å matche alle varene som man finner i en Rema 1000-butikk, sier Oda-gründer Karl Munthe-Kaas.

De nye prisene vil innebære at en familie som handler for 1.200 kroner i uken – prisen på en gjennomsnittlig Oda-kurv med mat – vil spare rundt 4.000 kroner i året, ifølge gründeren.

– Seks prosent er det vi går ned i snitt. Det høres kanskje ikke så mye ut, men det er gigantisk i dagligvaresammenheng. Og for folk flest er dagligvare en av de største utgiftspostene, bortsett fra bolig, sier han.

– I stedet for å være en premium-service, hvor du kjøper deg tid, får du det nå gratis. Det har vært drømmen bak Oda. Men det har vært nødvendig med teknologi, og det har vært nødvendig med skala. Nå har vi det.

– Teknologien er kjernen

Større volum og effektiv lagerdrift har bidratt til å gjøre priskuttene mulig, sier gründeren, som blant annet trekker frem at de ikke opererer med grossistledd.

– Vi sparer så mye oppstrøms, og i selve lagerdriften, at det er nok til å dekke kostnaden av leveringen. Det er derfor vi er kommet dit nå at vi er forbi skjæringspunktet hvor nett hadde en høyere kostnad enn butikk.

Nøkkelen til det hele er teknologien på lagrene, mener Munthe Kaas. Her hevder han at Oda er i verdenstoppen.

Måten Oda, og andre nettbaserte dagligvarebutikker, måler lagereffektivitet på er såkalt «units per hour» (UPH) – altså hvor mange varer som plukkes per time.

Ifølge Munthe-Kaas oppnår Oda en UPH på over 200. Han sammenligner seg med britiske Ocado, som utvikler automatisk vareplukking til blant andre Ica i Sverige – og som hadde en UPH på 172 i første halvår, ifølge resultatrapporten.

– Teknologien er kjernen. Den, kombinert med volum, gjør at det er mulig å legge seg på et sånt prispunkt.

På bekostning av lønnsomheten

Oda sier altså at de har gått i pluss for aller første gang på ebitda-resultatet i første halvår. Nå er målet å øke salgsvolumet med de nye prisene.

Men det vil i første omgang gå på bekostning av lønnsomheten, bemerker gründeren.

– På kort sikt er dette en reduksjon i vår margin. Fra akkurat å ha krysset lønnsomhet, så velger vi nå å dukker under igjen.

Han kan ikke svare på nøyaktig når driften vil være tilbake i pluss.

– Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta. Mye av det handler om prispersepsjon. Når du kommer fra et høyere prispunkt, så tar det jo tid for alle å innse at nå er faktisk prisene like. Så må jo folk også legge om vanene sine. Det er jo ikke sånn at når vi setter ned prisene så går ebitda umiddelbart ned og volumene opp – det vil være en bølge.

Munthe-Kaas trekker frem at Oda også lager en prissammenligningsside for å få de nye prisene ut til kundene.

Tyskland, Finland – og Østlandet

Tidligere i vår gjennomførte Oda en stor investeringsrunde på 2,23 milliarder kroner, der én milliard gikk inn som egenkapital.

Her sto Softbank og Prosus for én milliard hver, mens største eier Kinnevik og Rema sto for rett under en kvart milliard. Samtidig ekspanderte Oda til utlandet, og satt i gang lagerbygging i Finland og Tyskland.

I Norge er selskapet basert og konsentrert på østlandsområdet, der de utvider gradvis. Og slik vil det forbli i nærmeste fremtid, ifølge Munthe-Kaas.

– Det handler mest om intern kapasitet. Nå har vi jo en del tyske og finske byer vi også skal ekspandere i.

– Dere har ingen konkrete planer om å bre dere utover i Norge nå?

– Ikke mer enn vi har hatt tidligere. Vi kommer til å komme til Vestlandet på et tidspunkt, men vi har ikke tidfestet det.