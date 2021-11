Theranos-skandalen: Vitnet om omstridte rapporter

SAN JOSE (E24) Silicon Valleys falne stjerne, Elizabeth Holmes (37), risikerer 20 års fengsel hvis hun blir dømt for svindel. Mandag forsvarte hun seg i retten.

PÅ VEI INN: Theranos-gründer Elizabeth Holmes, anført av partner Billy Evans og moren Noel Holmes, på vei inn i rettssalen mandag morgen, lokal tid. Vis mer

Svindeltiltalte Elizabeth Holmes fortalte om «suksessfulle samarbeid» med store legemiddelselskaper da hun forsvarte seg fra vitneboksen i San Jose på mandag.

37-åringen bygget et blodtestingsselskap verdt ni milliarder dollar på høyden, og hun ble hyllet av storheter som Bill Clinton og Joe Biden.

Men teknologien fungerte ikke som den skulle.

I 2018 kollapset selskapet, tre år etter den første avslørende avisomtalen.

På fredag, tre måneder inn i den omfattende rettssaken, begynte hun sin forklaring om hvordan hun grunnla selskapet i 2003, 19 år gammel.

I retten mandag ga hun uttrykk for at hun hadde liten grunn til å tvile på selskapets teknologi.

– Jeg forsto det sånn at våre serie 4-maskiner kunne utføre en hvilken som helst blodprøve, sa hun.

Falske rapporter

Mye står på spill for kvinnen som en gang var regnet som en av Silicon Valleys mest suksessfulle næringslivsledere: Hvis hun blir dømt, risikerer hun opptil 20 års fengsel.

I vitneboksen holdt hun stort sett blikket festet mot forsvarer Kevin Downey mens hun svarte rolig og fattet på spørsmålene hans. Innimellom smilte hun et svakt smil.

Downey konsentrerte seg om en rekke studier selskapet hadde utført i samarbeid med store legemiddelfirmaer, særlig i perioden 2008-2009.

Juryen fikk blant annet se en intern presentasjon laget av en av hennes medarbeidere, som oppsummerte flere ulike studier i samarbeid med selskaper som Novartis, AstraZeneca og Merck.

– Jeg forsto det sånn at vi nådde de satte målene for dette systemet og at systemet presterte utmerket på i kliniske miljøer, sa Holmes i retten.

Dermed underbygget hun et av hovedargumentene i innledningsforedraget til en av hennes andre forsvarere, Lance Wade. Han hevdet at gründeren ikke kjente til alle feil og mangler.

– Det å feile, er ingen forbrytelse, sa Wade under rettens åpningsdag.

STOR INTERESSE: Det var en lang kø av mennesker utenfor rettssalen i San Jose mandag morgen. Vis mer

Det er nå tolv uker siden, og de siste månedene har det vært rolig utenfor den føderale domstolen i San Jose. Tiltaltes forklaring har ført til en fornyet interesse for saken.

Allerede 04.30 natt til mandag, tre timer før dørene inn til rettssalen åpnet, hadde det samlet seg en lang kø med journalister og andre tilskuere utenfor.

Det har blant annet vært knyttet stor spenning til hvordan Elizabeth Holmes vil forklare seg om to falske rapporter. De ble ført i pennen av Theranos og videresendt til investorer med logoene til henholdsvis Pfizer og Schering-Plough på forsiden.

Men representanter for selskapene har tidligere vitnet om at de verken støttet eller validerte innholdet.

Tvert imot.

– De ni konklusjonene i oppsummeringsdokumentet deres er ikke troverdige basert på informasjonen som er gitt, skrev Pfizer-forsker Shane Weber i en avsluttende rapport vist i retten.

I dag forklarte Elizabeth Holmes seg om forholdet til de to selskapene.

– Jobbet Theranos for Schering-Plough, spurte Downey?

– Ja, svarte Holmes.

– Hva slags arbeid gjorde dere for dem?

– Vi gjorde en validering for Schering-Plough. Vi testet blodprøvene våre mot en rekke kriterier, svarte hun.

Theranos Grunnlagt i 2003 i Palo Alto av Elizabeth Holmes.

Selskapet hentet totalt inn ca. 6 milliarder kroner fra investorer.

Utviklet en teknologi som angivelig kunne utføre en mengde ulike blodprøver på bare noen dråper blod.

Hadde over 800 ansatte og var verdt over ni milliarder dollar på høyden i 2014 og 2015.

Nedlagt i 2018, tre år etter avsløringer om at teknologien deres ikke fungerte som den skulle.

Selskapets grunnlegger Elizabeth Holmes og driftssjef Ramesh «Sunny» Balwani er tiltalt for flere tilfeller av svindel, hver av dem med en strafferamme på 20 år. Begge nekter straffeskyld.

Rettssaken mot Holmes begynte med juryutvelgelse 31. august etter å ha vært utsatt fire ganger, først på grunn av pandemien, så fordi hovedpersonen ble gravid.

Hovedforhandlingene begynte med innledningsforedrag 8. september.

Rettssaken er betegnet som en av de største rettssakene i USA på mange år og varer etter planen frem til midten av desember.

Rettssaken mot Balwani er berammet til neste år. Kilder: Crunchbase, Wall Street Journal, ABC Vis mer

Hun forklarte videre at det ble laget en rapport som følge av studien, og at resultatene var gode, men sa hun ikke hadde diskutert resultatene med Constance Cullen, som tidligere har vitnet at Holmes svarte unnvikende om selskapets teknologi.

Juryen fikk deretter se en e-post fra en av Theranos medarbeidere, som hadde snakket med Cullen.

– Hun sa at noen fra gruppen hennes gjennomgikk utkastet til validering for lenge siden og tror det ville være nyttig å få forskerne til å snakke én til én, stod det i e-posten.

Holmes sa videre at hun forsto det sånn at Cullen kunne være referanse for dem hvis de ville jobbe videre med Merck, som da hadde kjøpt opp Schering-Plough.

Hun sa derimot ikke noe om hvordan logoen deres hadde havnet på rapporten som ble sendt til investorer.

Diskuterte samarbeid

Samarbeidet med Pfizer begynte i 2006, med en utvikling av blodprøver for kreftpasienter, vitnet Elizabeth Holmes.

På spørsmål om det ble laget en rapport, svarte hun bekreftende.

– Kjenner du til feedback på rapporten?

– Ikke på rapporten spesifikt, tror jeg.

MYE PÅ SPILL: Elizabeth Holmes risikerer 20 års fengsel hvis hun blir dømt for svindel. Vis mer

Downey viste deretter en rekke e-poster mellom representanter fra Pfizer og Theranos. E-postene dreier seg stort sett om mulig samarbeid mellom de to selskapene.

– Takk for en spennende ettermiddag i går. Vi gleder oss veldig til videre samhandling, skriver en Pfizer-leder i en e-post fra 2013.

I forkant hadde Pfizer og Theranos hatt et møte om kliniske studier, vitnet Holmes.

Ingen av dokumentene motviste at rapportene sendt til investorer var falske, men forsvarerne tydeliggjorde at de ville vise tiltaltes «sinnstilstand» og hennes syn på hvordan store legemiddelgiganter betraktet Theranos’ teknologi.

Påtalemyndigheten vil sannsynligvis komme tilbake til dette på et langt mer detaljert nivå når de skal gjennomføre krysseksaminasjon.

Men først vil forsvarerne fortsette sin utspørring på tirsdag.

