– Tillitsvalgte varsler om oppsigelser om ikke ordningen forlenges

Lederne for LO og Virke skal fredag i møte med arbeidsministeren. – Det er for tidlig å erklære coronakrisen for over, sier LO-sjefen.

Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Våre tillitsvalgte og en rekke virksomheter særlig innenfor luftfart og reiseliv slår alarm. De varsler om oppsigelser dersom ikke permitteringsordningen forlenges, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun og Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen sendte mandag et brev til Arbeids- og sosialdepartementet, der de ba om et snarlig møte med statsråden for å snakke om videreføring av coronatiltakene.

– Vi kan ikke sitte å se på at det glipper i siste innspurt av koronahåndteringen. Det er dumt når vi nå har løpt nesten en hel maraton å bryte en kilometer før mål, sier Følsvik.

Les også Flertall for å tvinge regjeringen til å forlenge permitterings- og dagpengeordningene

– Jevnlig dialog

Møtet mellom partene i arbeidslivet blir på fredag.

– Vi har hatt jevnlig dialog med partene i arbeidslivet gjennom hele koronasituasjonen. Det har vi også nå i denne uken, blant annet gjennom møtet med partene fredag, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

For selv om det er færre coronatiltak i dag enn det har vært tidligere, er det fremdeles bedrifter som har mange permitterte, og sliter med likviditeten. Det er særlig reiseliv- og transportsektoren de to organisasjonene er bekymret for.

– Situasjonen er fortsatt krevende for de mest utsatte bransjene. I reiseliv og transport er fremdeles over 9.000 permittert som følge av lavere behov for arbeidskraft. Vi tror at når restriksjonene oppheves og situasjonen normaliseres, vil mange av disse ha en jobb å komme tilbake til. Derfor blir det feil å fjerne permitteringsordningen nå, sier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke.

Løsning fredag?

Rødt, Senterpartiet og Arbeiderpartiet sa i forrige uke at de vil få på plass en forlenging av permitteringsordningen, og Rødt ba presidentskapet om å hasteinnkalle Stortinget. Ifølge FriFagbevegelse har både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gått inn for å avvente med en eventuell hasteinnkalling før møtet fredag.

– Jeg har store forventninger om at dette vil løse seg på fredag. Det vil være rart om statsråden innkaller partene i arbeidslivet uten å komme med noe tilbud til partene. Regjeringen er tvunget til å finne en akseptabel løsning, sa Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson, Rigmor Aasrud, til FriFagbevegelse.

Les også Sysselsettingen tilbake på nivået før krisen, men fortsatt er ledigheten høyere

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Vis mer

Vil ha folk inn i arbeidslivet

Ifølge Nav var det 17.600 personer som var heltidspermittert, og 22.200 deltidspermittert i juli. Det vil si at de permitterte utgjør 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning utgjorde de permitterte 2,2 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av november i fjor.

Statsråden sier at det viktigste nå er å sørge for at flere som står uten jobb kommer inn igjen i arbeidslivet. Derfor vil de prioritere tiltak for å hjelpe bedrifter med å ta tilbake ansatte fra permittering, slik som lønnsstøtten.

– Utvidet permittering kan forsinke omstillinger og gjøre at det tar lengre tid før folk kommer tilbake til ordinært arbeid, sier han.

Står sammen

Men LO og Virke frykter at det ikke er nok, og at det kan gå mot masseoppsigelser.

– LO har hele tiden vært opptatt av at krisetiltakene må vare så lenge krisen varer. Jeg minner om at vi fortsatt har rundt 150 000 permitterte og arbeidsledige i landet. Det er for tidlig å erklære krisen for over, sier Følsvik.

Virke-direktør Sigurdsen sier at de går inni møtet med forventninger om at regjeringen vil komme med nødvendige avklaringer knyttet til permitteringsregelverket, og planer for videreføring av tiltak for de mest utsatte bransjene.

– Her står vi sammen med arbeidstagersiden. Så vil vi lytte og komme tilbake med våre tilbakemeldinger etter møtet, sier Sigurdsen.