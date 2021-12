Melder om betydelig økt sykefravær: – Utfordrende

Smittetrykket stiger mens PostNord er inne i sin travleste årstid. NHO sier det økte sykefraværet skaper driftsutfordringer for mange bedrifter nå.

Mange pakker skal fram til jul, så PostNord har innført strenge smitteverntiltak for å redusere sykefraværet. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har opplevd et betydelig økt fravær de siste ukene i takt med et økt smittetrykk i samfunnet. Flere av våre større avdelinger, som har tilknytning til de større byene hvor smittetrykket er høyt, har gjennom årets høysesong opplevd en økning som tilsvarer nivåer over det dobbelte av vårt ordinære sykefravær, sier Haakon N. Olsen, pressesjef i PostNord.

I en undersøkelse blant lederne i bedrifter som er med i NHO svarte 54 prosent at det er økt sykefravær nå sammenlignet med en normalsituasjon. Det er særlig innen Service og Handel.

Fire av ti bedrifter har et sykefravær på over fem prosent akkurat nå, viser samme undersøkelse. I en normalsituasjon ville tilsvarende tall vært mellom tre og fire prosent sykefravær.

Les også Tok opp lån for å overleve corona: – Nå holder vi pusten

Tiltak

Det økte sykefraværet vises også i Navs statistikk. I tredje kvartal var det totale sykefraværet på 6,6 prosent, ifølge sesongjusterte tall. Det var en økning på 4,3 prosent fra kvartalet før.

– Situasjonen er selvsagt utfordrende. Likevel har vi jobbet godt med tiltak som har til hensikt å redusere risiko for smitte og sykdomsutvikling på jobb, og som har bidratt til at vi har klart å produsere i takt med pakkevolumene igjennom førjulshandelen, sier Olsen i PostNord.

Han forteller at de øker kapasiteten for å håndtere det økende sykefraværet med strenge smitteverntiltak som de forventer at vil redusere sykefraværet fremover.

I forrige uke kom nyheten om at samfunnskritisk personell slipper coronakarantene i arbeidstiden. Dette gjelder nærkontakter som ikke er i samme husstand, eller tilsvarende nær, en som er smittet, og de skal teste seg for å kunne gå på jobb.

– Dette vil også bidra til at vi får et lavere sykefravær fremover, sier Olsen.

Les på E24+ Fem tips for å takle ny nedstengning

Kostnader

NHO har tidligere sendt et brev til arbeidsdepartementet, der de sammen med KS, Spekter og Virke der de uttrykte at de er bekymret for høyt fravær.

– For det første skaper det driftsutfordringer, og så er det en kostnad bedriften må ta, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og forhandlinger i NHO.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og forhandlinger i NHO. Vis mer

Les også Dette er de nye økonomiske tiltakene

Hun er ikke overrasket over at sykefraværet er høyt nå, spesielt i yrker som ikke kan ha hjemmekontor.

– Vi hører fra bedriftene at det tynger. Myndighetene ber folk holde seg hjemme i situasjoner de vanligvis ville gått på jobb, og sender regningen til virksomhetene, sier Melsom.

Testkapasitet

Bedrifter betaler i dag for de fem første dagene ved sykefravær. NHO ønsker at regjeringen reduserer arbeidsgiverperioden til tre dager.

– Det er nå viktig at kommunene har god kapasitet på testing og vaksinering. Om det blir forsinkelser i testingen, så kan hver ekstra dag med fravær bety mye for en bedrift som allerede sliter, sier Melsom og legger til at deres medlemmer er klare for samarbeide med tanke på både testing og vaksinerende.

– Et hensiktsmessig og godt samarbeid er avgjørende for å holde samfunnshjulene i gang, sier Melsom.