Daglig leder: – Jeg blir så forbannet når jeg leser ordet dugnad

Daglig leder Hege Strand mener regjeringen nedprioriterer en rekke bransjer i sine kompensasjonsordninger. Næringsministeren sier at han har forståelse for frustrasjonen, og takker henne for «utholdenhet og pågangsmot».

LEI: Hege Strand synes ikke regjeringen innfrir på sine løfter og har fått nok av ordet «dugnad». Vis mer

– Jeg blir så forbannet når jeg leser ordet dugnad. Det får de bare ikke lov til å bruke lenger, sier Hege Strand, daglig leder i selskapet Trondheim Lyd, til E24.

Strand sikter til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sine uttalelser til E24 tidligere denne uken, i forbindelse med at regjeringen gjeninnførte kompensasjonsordningen for næringslivet.

– Dette er en dugnad og nå vil jeg innstendig oppfordre bedriftene som opplever nedgang til ikke å permittere ansatte. Det er viktig å holde folk i jobb, sa Vestre da.

– Ingen dugnad

Strand stiller spørsmål ved hvordan Vestre definerer ordet dugnad.

– I en dugnad jobber man for fellesskapet. Alle bidrar. Det som skjer nå er ingen dugnad, når det er de samme bransjene som rammes gang på gang. Vi blør egenkapital, vi har mistet verdifull kompetanse, og for vår del er vi allerede på seks millioner kroner i negativt resultat i år.

I normalåret 2019 hadde Trondheim Lyd en omsetning på 62 millioner kroner.

I 2021 ender de på 33 millioner, en omsetningssvikt på nærmere 50 prosent, forteller sjefen i selskapet.

Ifølge Strand ble 12 av årets millioner tjent inn i oktober og november, etter gjenåpningen. Omsetningen i 2020 var på 29 millioner.

RAMMES: Trondheim Lyd rammes av de nye smitteverntiltakene. Her er Hege Strand i møte med ansatte. Vis mer

– Politikernes feil

Nå spør Strand seg hva hun må gjøre for å komme helskinnet gjennom pandemien.

– Jeg har månedlige, faste kostnader på fire millioner kroner, og ingen inntekter. Hvordan mener Vestre jeg skal dekke lønninger når vi ikke får lov til å jobbe?

Strand stiller seg uforstående til at den nye smittebølgen kom bardust på.

– Man har hatt nesten to år på å bygge opp kapasiteten i helsevesenet, også viser det seg at det er kjøpt inn for få tester, og at man ikke hadde sett for seg en ny bølge. Selv menigmann skjønner jo at det kunne komme, mener Strand.

Strand er også skuffet over de nye regjeringspartiene.

Hun forteller at hun hadde god kontakt med partiene da de satt i opposisjon, og at de var forståelsesfulle da. Nå mener hun de ikke innfrir.

– Dette er politikerne sin feil, og det er vi, restaurant-, reiselivs-, kultur- og eventbransjen, og ikke minst helsevesenet, som må betale kostnaden. Såkalte vanlige folk, som det nå var sin tur, ifølge Arbeiderpartiet, sier hun.

Vestre takker for utholdenheten

Fredag ble det kjent at regjeringen snur og innfører en lønnsstøtteordning for kriserammede bedrifter.

Det er bare en mager trøst for Strand.

– Det skulle bare mangle. I mitt hode burde de innført dette sammen med kompensasjonsordningen for uunngåelige kostnader, som jeg mener at lønn er, sier hun.

TAKKER: Næringsminister Jan Christian Vestre er takknemlig for at Strand fortsetter å stå på i å skape arbeidsplasser. Her sammen med NHO-sjef Ole Erik Almlid. Vis mer

Næringsminister Jan Christian Vestre sier at han har forståelse for frustrasjonen til Hege Strand og andre som er direkte berørt av tiltakene.

– Vår viktigste oppgave er å bidra til å holde folk i arbeid og hjelpe til slik at bedriftene kommer seg best mulig gjennom disse ukene. Derfor har vi satt i gang kraftfulle økonomiske hjelpetiltak, sier han til E24.

Han viser blant annet til at kompensasjonsordningen er gjeninnført og, ifølge ham selv, «forbedret».

Vestre legger også til at den kommunale ordningen er styrket med én milliard kroner, og at støtteordningene for kultur, idrett og frivillighet er videreført.

– Vi jobber nå tett og hurtig sammen med partene for å få på plass en ordning for støtte til lønn. Jeg vil takke Hege Strand for utholdenhet og pågangsmot, og for at hun satser og bidrar til å skape arbeidsplasser. Det står det stor respekt av, avslutter han.

