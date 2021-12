Mindre hotellkjeder frykter kompetanseflukt

Hotellgigantene dropper massepermitteringer etter endringer i lønnsstøtten, mens de mindre hotellkjedene sitter på gjerdet. – Vi må i stor grad ta regningen selv, sier hotelleier.

Tony Eide eier den lille hotellkjeden Festningshotellene. Han mener støtteordningene ikke strekker til. Vis mer

Publisert: Publisert: I går 22:37

Regjeringen kom mandag til enighet om lønnsstøtteordningen, der staten går inn og dekker deler av kostnaden ved å holde ansatte i arbeid. Maksbeløpet økes til 40.000 kroner i måneden per ansatt, begrenset til maks 80 prosent av den ansattes bruttolønn.

Nordic Choice, Scandic og Thon har varslet at de nå beholder sine til sammen rundt 11.000 ansatte i Norge på jobb.

Styreleder og eier av den lille hotellkjeden Festningshotellene, Tony Eide, er derimot ikke like optimistisk.

120 ansatte har fått permitteringsvarsel, og endringene i støtteordningen gjør det ikke enklere å trekke tilbake varslene, ifølge Eide.

Eide har måttet permittere 120 ansatte. Vis mer

For å få lønnsstøtte kan ikke bedriftene permittere noen ansatte. Flere peker på dette som hovedproblemet med ordningen.

– Det er en reelt dilemma dette med «én eller alle». Vi har allerede en situasjon der vi får altfor lite gjennom kompensasjonsordningen, sier Eide til E24.

Les også Enighet om lønnsstøtte: – Hovedproblemet er at man må ta tilbake alle eller ingen

Tirsdag ser han på hvilke av hotellene som eventuelt kan gå under lønnsstøtteordningen. Festningshotellene driver blant annet Oscarsborg Festning og Reenskaug Hotel i Drøbak.

– Det er et økonomisk spørsmål for oss nå. Vi må i stor grad ta regningen selv. Det som er trist er at 90 prosent av oss kunne holdt åpent om vi bare kunne ha servert et glass vin til maten, sier han.

På Hotell Brosundet i Ålesund blir alle permitteringsvarsler nå trukket. Vis mer

En dårlig avgjørelse

Daglig leder i 62°Nord, Vebjørn Andresen, forteller at ansatte på Hotell Brosundet i Ålesund har fått trukket permitteringsvarslene.

– Det er ikke nødvendigvis fordi vi ser at ordningen treffer oss særlig godt, men det ville vært en dårlig avgjørelse for oss i ettertid, sier han.

Kompetanseflukten er reell i servicebransjen, og som Andresen påpeker, er det aldri hyggelig å permittere ansatte.

– Det er uansett slik at vi skal åpne hotellet igjen etter jul. Vi kommer oss greit gjennom desember, og så er vi selvfølgelig veldig spente på starten av januar, sier han.

62°Nord ligger under Flakk-gruppen, og driver også Hotell Union Øye og Storfjord Hotell. Førstnevnte er stengt grunnet oppussing, og sistnevnte holder åpent for fullt i julen.

– Brorparten på Storfjord er internasjonale gjester, og mange er faste gjester i julen. Så der er alle ansatte i jobb, sier Andresen.

Les også Enighet om lønnsstøtteordning – øker til 40.000 kroner

Idar Gabrielsen grunnla Enter Hotell, som eier fem hoteller i Tromsø. Han tør ikke å permittere ansatte, av frykt for å miste dem til andre yrker. Vis mer

Sliter med å finne ansatte

Hoteller over hele landet forteller om mangel på arbeidskraft. Hotellgründer Idar Gabrielsen som eier hotellkjeden Enter Tromsø Hotel & Apartments, mistet 80 prosent av arbeidsstyrken ved første nedstenging på grunn av permitteringer. De ansatte forsvant til andre yrker.

– Vi har valgt å ikke permittere i denne runden. Vi har slitt i månedsvis for å finne nok ansatte og for å gi de opplæring, sier Gabrielsen.

Han eier og driver fem hoteller i Tromsø, men kun tre av dem er i drift som følge av pandemiens konsekvenser. Nå krysser Gabrielsen fingrene for at hotellkjeden overlever.

– Jeg har ikke fått sett på lønnskompensasjonsordningen ennå, men jeg håper at vi kan få noe ut av den, sier han.

Avgjørende med lønnsstøtte

Etter at regjeringen la fram oppdateringer på lønnskompensasjonspakken, kunne hotelldirektør Michael Holm ved Sola Strand Hotel i Rogaland endelig fortelle sine ansatte at de trekker tilbake permitteringsvarslene.

– Vi er veldig glad for at de ansatte kan feire jul med en trygghet. For enkelte ansatte kunne dette blitt tredje runde med permitteringer, sier Holm til E24.

Sola Strand Hotel ble renovert tidligere i år, og Michael Holm tok over som hotelldirektør samtidig. Vis mer

Det var avgjørende for dem at det ble mulig å beregne omsetning mot gjennomsnittet i oktober og november i år, siden hotellet har fått ny eier det siste året. Det var i tillegg viktig at maksgrensen for lønnsstøtten ble økt til 40.000 kroner.

– Nå kan vi beholde folkene våre. Kompetanseflukten i bransjen er en kjempeutfordring. Vi må bygge troen på bransjen igjen, sier Holm.

Hotellet har 80 årsverk, fordelt på 130 ansatte.

– Romjulen pleier å være en tid for å samles her, men vi ser at mange av de store bookingene er borte. De siste par ukene har vi sett at det er flere som booker seg inn og tar en liten spaferie for å gjøre noe annerledes i julen, sier Holm.

Januar skulle egentlig sett veldig bra ut, etter at mange store selskaper skjøv julebordene til nyåret. Men de ser også at det har begynt å komme avlysninger, selv om det ikke ennå er klart hvilke tiltak det vil gjelde sent i januar.

– Det er vi veldig bekymret for. Men først må vi ta de første ukene med restriksjoner, og hva som skjer etter det vet ingen, sier Holm.