Leveringstjenestene venter eksplosjon etter ny nedstenging: Foodora må finne 400 nye bud før nyttår

1.000 nye bud de siste tre månedene har ikke vært nok for Foodora. Nå venter leveringstjenestene enorm pågang under ny nedstenging.

Pressesjef Mads Dokka Blybakken i Foodora. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

«Akkurat nå er det litt travelt og derfor noe mindre utvalg. Prøve noe annet?»

Meldingen står øverst på nettsidene til leveringstjenesten Foodora en onsdag formiddag, og har gjort det lenge. Årsaken er mangel på bud og enorm etterspørsel av hjemlevert mat – forsterket av coronatiltak som skal hemme sosial kontakt.

Forrige uke så Foodora en økning i antall ordre på 282 prosent sammenlignet med samme uke i 2019, opplyser selskapet. Og mer er på vei, ifølge pressesjef Mads Dokka Blybakken i Foodora, som sier de venter enorm etterspørsel fremover.

– Kapasiteten er, om ikke sprengt, så er den utfordrende, sier Blybakken.

Foodora trenger nå rundt 400 nye bud før året er omme, opplyser han. Det vil gi en total på cirka 3.800 bud i landet.

Les også Foodora mer enn doblet omsetningen under pandemien

Hyret 1.000 bud på tre måneder

Nedstengingen av samfunnet gjør at flere enn før har åpnet matleverings-appene den siste tiden. Det har naturligvis ført til stor pågang og lengre ventetid for kundene.

– Vi har hatt noe lenger leveringstid enn vanlig, men det går rett og slett på antall bud ut fra etterspørselen. Vi har hyret inn over 1.000 bud de siste tre månedene, sier Blybakken.

Samtidig er det flere årsaker til at kapasiteten nå er tynnslitt.

– Det er flere strømmer som bygger opp til denne store fossen. Generelt vokser markedet. Vi ser at det er flere aldersgrupper og folk i flere livssituasjoner som bruker leveringstjenesten til Foodora, og pandemieffekten fremskynder dette i hele befolkningen.

Les også Wolt mener Foodoras eksklusive avtaler ødelegger konkurransen

– Nedstengningen og utviklingen den siste tiden har satt fyr oppunder alt det andre, sier Blybakken.

Da samfunnet først stengte ned i mars 2020, tok det noen dager før Foodora så en eksplosjon i omsetningen. Nå venter de liknende tilstander.

– De neste fire ukene forventer vi bare enorm etterspørsel, og vi er veldig bevisste på at vi vil være livslinjen nå for mange restauranter og butikker. Vi jobber på spreng for å være den best mulige livslinjen, sier han.

Wolt: Hent maten selv hvis du kan

Norgessjef Elisabeth Stenersen i Wolt beskriver samme situasjon for dem.

– Vi har nærmere 3.000 aktive budpartnere i Norge og trenger flere. Etterspørselen går opp om vinteren uavhengig av pandemien, derfor kommer vi til å rekruttere flere budpartnere fremover, skriver Stenersen i en e-post.

Wolt vokste raskt før corona og har fortsatt å vokse i perioder med få eller ingen koronatiltak. Antall aktive budpartnere har økt med nærmere 50 prosent de siste 6 månedene, opplyser hun.

Norgessjef Elisabeth Stenersen i Wolt, her avbildet ved en tidligere anledning. Vis mer

Stenersen sier Wolt har god kapasitet, men at leveringstiden uansett blir lengre når mange bestiller samtidig. Slik er det også mange søndager, for eksempel på dager som 18. mai og 1. nyttårsdag.

– Den store forskjellen er at i vanlige tider er Wolt et supplement, men på grunn av coronatiltakene blir vi den viktigste inntektskilden for mange restauranter, sier hun.

Les også Wolt selges for 69 milliarder til amerikansk gigant

Samtidig opplyser Wolt-sjefen folk til å hente maten selv, hvis de kan.

– Nå er det igjen krise for uteliv og serveringssteder. Vi oppfordrer alle som er friske og raske til å bestille direkte fra restauranten og hente maten selv. Da beholder restauranten mer av pengene selv, og du får deg en tur ut i den friske vinterluften. Så skal Wolt fortsette å levere trygt på døra til de som ønsker det.