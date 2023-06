Norwegian fløy 1,9 millioner passasjerer i mai

– Nok en solid måned for Norwegians passasjertrafikk, sier toppsjef Geir Karlsen.

Det viser ferske tall flyselskapet Norwegian har lagt frem trafikktall for mai måned.

Fyllingsgraden var på 84 prosent.

– Mai var nok en solid måned for Norwegians passasjertrafikk. Mange av våre kunder benyttet seg av langhelger og feriedager i mai til å reise til populære strand- og bydestinasjoner i Europa. Vår fyllingsgrad på disse flyene var 90 prosent, sier toppsjef Geir Karlsen i en kommentar.

Her er noen flere tall fra trafikkrapporten:

Sammenlignet med mai i fjor var trafikken opp 17 prosent.

Kapasiteten (ASK) var 2,901 millioner setekilometer, og faktisk passasjertrafikk (RPK) landet på 2,440 millioner setekilometer.

Norwegian hadde 74 fly i drift i mai, og 99,7 prosent av oppsatte flyginger ble gjennomført.

Punktligheten, målt som antall avganger innen 15 minutter etter ordinær tid, lå i mai på 84,9 prosent.

Problemer på flyplassen i København sto for nesten halvparten av månedenes forsinkelser.

Dette betyr trafikktallene Yield angir inntekten per fløyet passasjerkilometer, eller sete med passasjerbelegg. Fyllingsgraden, eller kabinfaktoren, angir hvor stor andel av flyets seter som er blitt booket. I et fly med 200 seter og en kabinfaktor på 77 prosent vil det dermed være 154 seter med passasjerer. Jo høyere fyllingsgrad, jo bedre. Total kapasitet (ASK) angir hvor mange setekilometer selskapet har fløyet i en periode. Flyr et fly på 200 seter én kilometer har man produsert 200 setekilometer. Inntektsgivende setekilometer (RPK) er antallet setekilometer fløyet der man hadde passasjerer i setene. Deler man RPK på ASK får man fyllingsgraden. Man kan videre regne seg frem til selskapets billettinntekter ved å gange yielden med inntektsgivende setekilometer (RPK). Vis mer

Venter sterk sommer

I april meldte Norwegian at flyselskapet venter en historisk sterk sommer.

Nå melder selskapet at de har fått den siste leveringen av siste generasjons Boeing 737 Max 8 i forkant av sommeren. Av en flåte på 81 fly, er 13 av selskapets fly nå av denne typen.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått levert alle de planlagte flyene for sommersesongen, i tillegg til at vi har kunnet ønske nyansatte velkommen ombord, sier Karlsen.

Han legger til at Norwegian oppfordrer kunder som trenger å reise på bestemte datoer i de travleste ukene i juli om å bestille billettene snart.

Sommeren er høysesong for flyselskaper, og det er da de skal tjene penger.

Norwegian-aksjen var ned i et par bølgedaler i oktober i fjor og januar i år, men er opp nær 14 prosent det siste året, ifølge tall fra Infront TDN Direkt.