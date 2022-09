Dommer godkjenner kriselån til SAS

SAS’ kriselån på syv milliarder kroner ble fredag godkjent av den amerikanske konkursdomstolen. Men dommer Michael E. Wiles understreket at han er skeptisk.

Den såkalte DIP-finansieringen («debtor-in-possession») fra amerikanske Apollo Global Management skal bidra til å holde SAS på vingene gjennom prosessen som skal redde det kriserammede flyselskapet.

Konkursdomstolen i New Yorks sørlige distrikt har godkjent brolånet på 700 millioner dollar, tilsvarende om lag syv milliarder kroner, som SAS er helt avhengig av i den pågående Chapter 11-prosessen.

– Jeg vil godkjenne avtalen, men ikke uten betydelige forbehold, sa dommer Michael E. Wiles under høringen fredag ifølge Bloomberg.

Lånet fra det amerikanske investeringsselskapet Apollo Global Management skal bidra til å holde SAS i gang under omstillingsprosessen. Da SAS fikk tilsagn om lånet, midtveis i august, var det betinget av at konkursdomstolen i USA godkjente avtalen.

Halvparten av lånesummen på 700 millioner dollar vil være tilgjengelig for SAS etter domstolens godkjennelse, mens de resterende 350 millionene vil være tilgjengelig når visse vilkår i avtalen er oppfylt.

Den såkalte DIP-finansieringen («debtor-in-possession») er et brolån for virksomheter som restruktureres gjennom en Chapter-11-prosess.

SAS-sjefen: – Viktig for videre fremgang

I en børsmelding sent fredag kveld skriver flyselskapet at DIP-finansieringen, sammen med inntektene fra selskapets daglige drift, gjør det mulig for SAS å overholde sine økonomiske forpliktelser gjennom konkursbeskyttelsesprosessen i den amerikanske konkursdomstolen.

SAS-sjef Anko van der Werff sier domstolens godkjenning er viktig.

– DIP-finansieringsavtalen med Apollo kommer etter en en omfattende prosess som vi har gjennomført for å oppnå et best mulig finansieringsresultat for SAS. Vi er glade for at domstolen har godkjent den, uttaler van der Werff i meldingen.

– Vi fortsetter å gjøre fremskritt med SAS FORWARD-planen, og vårt arbeid med å bygge et konkurransedyktig og enda bedre flyselskap for våre kunder, sier SAS-sjefen.

Kostbar avtale

Finansieringen vil koste det allerede gjeldstyngede flyselskapet dyrt. Apollo-lånet skal ha et rentepåslag på ni prosent over referanserenten Term SOFR (Secured Overnight Financing Rate), som i skrivende stund ligger på 2,8 prosent.

Låneavtalen med Apollo gir også selskapet rett til å kjøpe seg inn som aksjonær i SAS. Flyanalytiker Jacob Pedersen i Sydbank har overfor E24 anslått at Apollo, sammen med den danske stat, kan ende med å eie 50 prosent av flyselskapet.

Under høringen om lånet stilte dommer Michael E. Wiles en rekke spørsmål ved de mange og store fordelene Apollo sikret seg gjennom låneavtalen, blant annet den eksklusive muligheten til å kjøpe aksjer i SAS etter refinansieringen av selskapet.

Har ingen plan B

Dommeren ville også vite i hvilken grad SAS hadde forsøkt å forhandle med andre potensielle långivere. John E. Luth, partner i SAS’ finansielle rådgiver Seabury, uttalte at det ikke var sannsynlig å komme til enighet med en annen långiver enn Apollo.

Wiles spurte videre om SAS hadde diskutert hva de skulle gjøre dersom domstolen ikke godkjente kriselånet.

– Nei, vi har ikke det, vedgikk Luth, før han presiserte at selskapet var helt avhengige av frisk kapital for blant annet å kunne dekke erstatningskravene for kansellerte billetter etter sommerens pilotstreik.

SAS-sjef Anko van der Werff har tidligere anslått at den pågående Chapter 11-prosessen vil ta mellom ni og 12 måneder.

Kreditorer godtok avtalen

I et rettsdokument kommer det frem at flyselskapet i slutten av august forhandlet om et mulig lån med en alternativ långiver, men at forhandlingene ikke førte frem.

På samme tid pågikk det tøffe forhandlinger om lånebetingelsene mellom SAS, Apollo og kreditorkomiteen for de usikrede kreditorene.

Leon Szlezinger, som jobber i finanskonsernet Jefferies og har bistått kreditorkomiteen, uttalte i rettsmøtet at de usikrede kreditorene, etter forhandlingene, valgte å ikke motsette seg låneavtalen.

– Det eneste vi visste helt sikkert var at selskapet har et stort behov for finansieringen og at det ikke fantes et finansielt alternativ. En avtale med en annen långiver kunne endt med lignende eller enda verre vilkår enn avtalen med Apollo, sa Szlezinger.

SAS’ finansielle situasjon SAS lanserte i februar spareprogrammet «SAS Forward» hvor de ønsker å omgjøre 20 milliarder svenske kroner i gjeld til aksjer, kutte kostnadene årlig med 7,5 milliarder kroner og hente inn 9,5 milliarder kroner i ny kapital. Dette er noen av selskapets langsiktige forpliktelser: rentebærende gjeld på 40,8 milliarder svenske kroner

forpliktelser knyttet til flyfinansiering på 10 milliarder svenske kroner

leasingforpliktelser på 16 milliarder svenske kroner

avtaler om flykjøp for totalt 19 milliarder kroner SAS melder at de tapte 1,4 milliarder svenske kroner på den 15 dager lange pilotstreiken i juli. Dette inkluderer tap i form av salg og kompensasjoner til kunder. Selskapet sitter ved utgangen av juli på 6,1 milliarder svenske kroner i likvide midler og venter at den amerikanske konkursdomstolen skal godkjenne et lån på 7,4 milliarder svenske kroner fra långiver Apollo. Vis mer

SAS søkte om konkursbeskyttelse i USA 5. juli, dagen etter at pilotstreiken ble startet. Prosessen innebærer at flyselskapet kan fortsette driften. Videre er de sikret mot at kreditorene kan begjære selskapet konkurs.