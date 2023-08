Dyrere poser: – Tviler på at folk vil legge om vanene sine

Prisen på en plastpose økte tirsdag til 4,25 kroner. Dagligvarekundene E24 har snakket med er splittet i sitt syn på økningen.

Dagligvarekunde Ståle Benito Nagell mener prisøkningen er uheldig, og tror for eksempel pant på plastposer vil gi gunstige utslag på bruken av plast.

Tirsdag ble det klart at prisen på plastposer øker fra 3 kroner til 4,25 øre hos dagligvarekjeder som Rema 1000, Kiwi, Meny, Spar, Joker og Coop-butikkene.

Dagligvarekunde Ståle Benito Nagell mener at prisøkningen er uheldig.

– Jeg tror økningen skaper irritasjon og frustrasjon, og tviler på at folk vil legge om vanene sine på grunn av dette, sier han til E24.

Nagell sier han kjøper omtrent 20 plastposer i uken i forbindelse med jobben sin, og mener små økninger som dette har større utslag totalt enn man tror. Han har også et konkret forslag å redusere bruken av plastposer.

– Med hensyn til miljøet burde det heller kanskje være pant på poser, sier Nagell.

Ny økning fra nyttår

Så å si alle butikker som selger plastposer i Norge i dag er medlem av Handelens miljøfond. Det er Norges største miljøfond, og jobber for å redusere norsk plastbruk.

Prisen øker fordi kontingenten som forretningene må betale per pose til Handelens Miljøfond dobles, fra en til to kroner.

Og det er ikke slutt der. Fra nyttår blir det trolig en ny økning til tre kroner per bærepose.

Kostnaden som kommer av den økte kontingenten legges vanligvis over på kundene. Dermed blir plastposer i butikkene trolig dyrere også fremover.

I 2021 brukte nordmenn omtrent 820 millioner plastposer. Etter en prisøkning på 50 øre fra 1. januar i år, brukte man omtrent 100 millioner færre plastposer sammenlignet med året før, ifølge Handelens Miljøfond.

Gjenbruker poser

Dagligvarekunde Sahid Rahman mener på sin side at prisøkningen er bra for miljøet.

Dagligvarekunde Sahid Rahman pleier å bruke plastposer om igjen to til tre ganger, og mener prisøkningen generelt er bra for miljøet.

– Jeg har med meg en gammel plastpose i dag. Jeg gjenbruker alle poser to til tre ganger, sier dagligvarekunde Sahid Rahman til E24.

Han tror folks smertegrense for kjøp av plastposer ligger rundt fem kroner.

– Da vil sikkert mange bruke andre alternativ, som tøyposer eller papirposer. Jeg tror økningen er bra for miljøet. Vi må egentlig slutte å bruke plastposer, sier han.

– Kjøp handlenett

Handelens Miljøfonds målsetting er å redusere forbruket til under 40 plastposer per innbygger innen 2025. Da mener fondet kostnaden per plastpose også må øke for den gjengse personen i gaten.

Når det gjelder spørsmålet om hva personer som allerede har økonomiske utfordringer skal gjøre i møte med at nok et produkt kan bli dyrere, gir fondets daglige leder, Cecilie Lind, en konkret anbefaling.

– Man kan spare mye penger på å bruke handlenett i stedet for plastbæreposer hver gang man er i butikken, sa hun til E24 fredag.

Hun anbefaler «de billige handlenettene» man får kjøpt rundt om i dagligvarebutikkene. De skal gjerne være i nylon og er rimelige for folk flest, forteller hun.

– Hvis man mangler noe å ha avfallet sitt i, så burde man kjøpe avfallsposer på rull. De koster mye mindre enn plastbæreposen, og består av halvparten så mye plast, sa Lind.