Norwegian snuser på Flyrs flyflåte

Flyene som Flyr forhandlet om å låne ut med mannskap til SAS i sommer, kan nå isteden havne hos Norwegian.

Disse to Max-flyene, og enda fire til, som Flyr har leaset fra USA, kan fort ende opp med å bli malt om i Norwegians farger.

På Gardermoen står det nå seks uvirksomme Boeing 737-fly av typen Max 8. Alle tilhører det amerikanske leasingselskapet Airlease Corp. Flyene var inntil tirsdag kveld leid ut på langtidskontrakter til Flyr.

De nesten helt nye flyene var inntil konkursen høyaktuelle for videreleie til SAS i sommer, ifølge DN. Flyr skulle fra mars av stille med både fly og mannskap. Flyr skulle operere Max-ene på vegne av SAS.

Dette ble det ikke noe av, fordi Flyr gikk konkurs.

Airlease Corp har fått flyene sine i fanget. Og leasingselskapet må nå raskt finne et annet flyselskap i verden som kan ta over og lease disse seks flyene deres de neste årene. Uvirksomme fly taper penger.

Look to Norwegian!

Amerikanerne trenger neppe lete langt. For SAS’ og Flyrs konkurrent Norwegian Air Shuttle er en høyaktuell kandidat for å lease amerikanernes fly.

– Jeg skriver i en fersk analyse i dag at Max-flyene fort kan bli leaset av Norwegian. Men det helt opp til Airlease Corp. hva de velger å gjøre, sier analytiker Ole M. Westgaard i DNB Markets.

Han har en kjøpsanbefaling med kursmål 12 kroner aksjer på Norwegian-aksjen. Aksjen handles fredag formiddag på 10,59 kroner. Børsverdien av Norwegian har steget med 7 prosent siden Flyr begjærte oppbud tirsdag kveld.

Norwegian eier og leaser allerede en rekke Max-fly. Norwegian har også lagt inn bestilling hos Boeing på å kjøpe, og eie selv, langt flere Max-fly de kommende årene.

Norwegian skal tillegg lease 10 Max-fly som kommer rett fra fabrikken i år.

– Interessert i nye fly

Norwegian sier det er for tidlig å kommentere hvorvidt Flyrs Max-fly kan være aktuelle.

– På generelt grunnlag er vi interessert i nye fly. Vi skal både ha en større flåte og fornye flåten vår, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian til E24.

Norwegian har tidligere varslet at noen av deres bestilte fly har blitt forsinket for levering fra Boeing-fabrikken.

Med Flyr ute av spill for godt og SAS i knestående i det amerikanske rettssystemet, kan Norwegians konsernsjef Geir Karlsen komme på offensiven. Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman bak.

Selskapet vurderer derfor alternative løsninger slik at de kan gjennomføre sommerprogrammet som ligger for salg, ifølge Norwegian-toppen.

Uaktuelle for SAS nå

De seks Max-flyene skal derimot ikke være aktuelle for SAS lenger. SAS har valgt å konsentrere seg om fly fra Boeings europeiske konkurrent Airbus.

For at SAS skulle leid flyene i sommer, var de avhengig av Flyrs mannskap og sertifikater for å fly Maxene.

Siden Airlease Corp. ikke har folk på plass i Norge, så har de inngått en avtale med Norwegian om at nordmennene er «barnevakt» for flyene så lenge de står uvirksomme på Gardermoen.

I tillegg til de seks nesten nye Max-flyene gjelder det også en ti år gammel Boeing 737–800.

Ved at Norwegian med sine tillatelser har oppsynet, så opprettholdes også alle nødvendige tillatelser på flyene til Airlease Corp. Både de seks Max-ene og de syvende flyet er i det norske luftfartsregisteret.

Om det blir Norwegian eller et helt annet flyselskap som til slutt ender opp med å lease flyene gjenstår å se. Men en mer høyaktuell mulig kunde for amerikanerne enn Norwegian skal man lete etter.

Skal opp i 90–100 fly

Før eventuelle leasede fly fra Airlease Corp. skal Norwegian som nevnt få levert 10 splitter nye Max-fly i år. Dette er fly som skal leases fra verdens største leasingselskap AerCap. Etter det vil Norwegian ha en flåte på 80 fly.

– Vi har satt et mål om 80–85 fly i 2023. Jeg tror jeg har sagt mange ganger, at vi trenger å komme opp i 80–90–100 fly så raskt som mulig for å optimalisere skala, sa Karlsen til E24 i fjor.

Det er flere årsaker til at Norwegian liker de tidligere så omstridte Max-flyene godt. De har ikke minst omtrent 14 prosent lavere drivstofforbruk sammenlignet med forrige generasjons fly. I tillegg til spart drivstoff, vil Norwegian derfor også spare mye kostnader til klimakvoter i fremtiden.

– Disse flyene vil bidra til at vi når målsettingen om å bygge en større, moderne og mer drivstoffeffektiv flåte. Flåteutvidelsen er viktig når vi skal levere våre produkter og tjenester i et omfattende rutenettverk i Norden og til europeiske destinasjoner.

Det sa Karlsen i forbindelse med offentliggjøringen av avtalen med AerCap i fjor.

