Eiendomsinvestor har hatt milliardgevinst på blokker ved Aker sykehus

På litt over to tiår har Ivar Tollefsen tjent anslagsvis 1,3 milliarder på ti boligblokker han kjøpte ved Aker sykehus i Oslo, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge avisa kjøpte eiendomsinvestoren blokkene med til sammen 474 leiligheter av Oslo kommune i 2001. Dagens Næringsliv har beregnet at kjøpesummen var i underkant av 200 millioner kroner.

Nå har Oslo universitetssykehus og staten kjøpt boligene tilbake for å rive dem og gi plass til Oslos nye lokalsykehus. Partene bekrefter overfor DN at salgssummen er 1,5 milliarder kroner. Det utgjør en verdistigning på 650 prosent. SSBs beregninger viser at prisene på brukte boliger i Oslo i samme periode har steget 365 prosent.

– En god avkastning fra vi kjøpte i 2001, oppsummerer Christian Dreyer, som er kommunikasjonsdirektør i Tollefsens eiendomsselskap Fredensborg.

Dreyer sier likevel at det er «trist å måtte selge», og at selskapet vil eie langsiktig og helst utvikle flere boliger.

De 1.250 leietakene i boligene må skaffe seg nye steder å bo som følge av at det nye sykehuset skal bygges.