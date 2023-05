Kimek-direktør avviser at verftet har besluttet å si opp alle ansatte

Frifagbevelgese meldte at 84 ansatte på Kirkenes-verftet mister jobben. Direktøren i selskapet avviser at det er tatt en beslutning.

Silje Kathrine Sviggum

Daniel Nerli Gussiås

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres!

Fra 1. juni vil 84 ansatte på Kirkenes-verftet stå uten jobb, skrev FriFagbevegelse fredag formiddag.

Overfor E24 stiller daglig leder Greger Mannsverk seg helt uforstående til saken, og sier at ingen har mistet arbeidsplassen sin - enda.

– Vi har et styremøte tirsdag i neste uke hvor styret kommer til å ta en beslutning på bakgrunn av regjeringens bestemmelser. Jeg aner ikke hva som skjer nå. Jeg har snakket med hovedtillitsvalgt og han er også kjempeoverrasket over denne saken. Dette er en stor misforståelse, sier Greger Mannsverk til E24.

Fredag 12. mai kom det en pressemelding fra Utenriksdepartementet som fastslo at alt arbeid, med unntak av nødreparasjoner, på russiske båter var forbudt.

Dette ga verftet i Kirkenes slagside: Hele 70 prosent av omsetningen til Kimek kommer fra den russiske fiskeriflåten i Barentshavet.

E24 har vært i kontakt med Fri Fagbevegelse, som nå har endret saken. Nettstedets redaktør har foreløpig ikke en kommentar til hva som har skjedd.

Kan føre til masseoppsigelser

Mannsverk presiserer at tirsdagens styremøte ender i oppsigelser for 85 ansatte om regjeringen ikke kommer på banen med støtteordninger. Mannsverk frykter for konsekvensene i et lite lokalsamfunn på 10.000 om noe ikke skjer.

Et russisk fartøy kunne gitt dem arbeid en måned til, men sanksjoner setter stopp for det.

– Vi har ikke hørt noen ting fra regjeringen. Dette rammer hele byen. Vi har anmodet om å få fullføre jobben på de to skipene vi har liggende her, slik at disse ikke blir spøkelsesskip som blir liggende i Kirkenes. Vi kan heller ikke ha mange ansatte gående på lønn uten arbeid her, sire Mannsverk, før han fortsetter:

– Det er derfor vi håper de ser behovet for å få på plass en lignende kompensasjonsordning som vi hadde under corona. Om ikke vil dette føre til masseoppsigelser på 500 til 600 ansatte. Det er kjempetrist.