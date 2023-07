Utbytteforbud til høsten 2026 gir Norwegian kun to valg

Norwegian sitter på nær 9 milliarder kroner i kontanter. De kan enten brukes til å kjøpe seg mer vekst eller til å nedbetale milliardlån før forfall.

Norwegians styreleder Svein Harald Øygard (t.v.) og konsernsjef Geir Karlsen (t.h.) har milliarder på bok. Widerøes konsernsjef Stein Nilsen (i midten) hadde eiere uten løfteevne til milliardinvesteringer i nye fly. Dét åpnet for en handel.

Etter refinansieringen av Norwegian våren 2021 vokser flyselskapets kontantbeholdning stadig. Ved utgangen av 1. kvartal i år satt Norwegian på 8,6 milliarder kroner i kontanter.

1,1 milliard kroner vil bli brukt på å kjøpe konkurrenten Widerøe. Dette vel å merke hvis kjøpet godkjennes av Konkurransetilsynet.

Da oppkjøpet ble annonsert i forrige uke, sa styreleder Svein Harald Øygard følgende:

– Vi bruker midlene til å kjøpe et selskap istedenfor å betale utbytte til eierne.

Utbytteforbud

Det å betale utbytte er imidlertid ikke et alternativ for Norwegian i dagens situasjon.

Dette fordi at selskapet har forbud mot å betale utbytter så lenge som tre lån på til sammen over 3 milliarder kroner ikke er nedbetalt i sin helhet.

Det klart største av disse lånene har ikke endelig forfall før om tre år – i september 2026.

Forbudet mot utbytte var en del av refinansieringen av Norwegian våren 2021.

Kreditorene godtok da store tap på sine eksisterende lån. Noen av de nedskrevne, krympede, lånene ble videreført til nye renter og endrede betingelser.

Samtidig skjøt flere av kreditorene, som staten, også inn helt nye, friske penger i Norwegian.

Prisen Norwegians nye aksjonærer, med John Fredriksen i spissen, måtte betale for dette, var et forbud mot utbytter inntil disse kreditorene har fått tilbake pengene sine.

To valg

Norwegian har derfor reelt sett kun to hovedvalg for den stadig voksende kontantbeholdningen: Å kjøpe seg ytterligere vekst på ulike måter og/eller betale ned milliardgjelden før tiden.

Konfrontert med at Norwegian ikke kan betale utbytter nå, sier Øygard:

– Det stemmer. Men selv om det er utbytteforbud nå, så er pengene tilgjengelig for aksjonærene når gjelden er betalt tilbake. De pengene vi bruker på Widerøe kunne vi når tiden er moden, brukt til å betale utbytte. Og vi har som mål å betale utbytte.

Bevisst valg å være likvid

En tredje mulighet, å sette alle milliardene i banken de neste årene, er ikke aktuelt.

– Dere setter de ikke på høyrentekonto?

– Nei, nei. Det er de valgene vi har. Men det er ikke derfor vi kjøpte. Vi mener det er en verdifull transaksjon for aksjonærene, sier Norwegians styreleder.

Norwegian mener at prisen på 1,1 milliard kroner bare er 3,5 ganger hva de tror at Widerøe skal klare å tjene i et normalår hensyntatt synergier. Dette kalles P/E (price/earnings).

Norse? – Ingen kommentar

Det betyr at de i Norwegian tror at Widerøe i snitt skal klare å tjene over 320 millioner kroner i året etter skatt de kommende årene. Dette etter forventede synergier på 200–300 millioner kroner i året.

De siste årene syv årene har ikke Widerøe vært i nærheten av en slik lønnsomhet. Men Øygard er sikker i sin sak.

– Et alternativ ville jo vært et ekstraordinært utbytte i 2026. Men med en P/E på 3,5 er transaksjonen i forhold til det nøytral. Pengene settes i arbeid og er nær tjent inn igjen til da, fremholder Øygard.

Han sier at Norwegian også fremover ønsker ha mye penger tilgjengelig:

– Det er et bevisst valg å ha mye likviditet. Det vil vi fortsatt ha.

– Dere skulle ikke kjøpt Norse også da, når dere nå først er i farta?

– Det har jeg ingen kommentar til. Vi har en strategi. Og da passer kjøpet av Widerøe godt inn, svarer Øygard.

Har begynt å kjøpe tilbake lån

I tillegg til å kjøpe Widerøe har Norwegian i vår vokst ved å utvide flyflåten med ni leasede fly.

Selskapet betaler også forskudd til Boeing før levering av 50 Max-fly i årene 2025–2028. Vekst i form av ny og større flyflåte vil derfor kreve årlige milliardbeløp fremover.

På toppen av dette har Norwegian i år også kjøpt tilbake en god andel av milliardlånet som forfaller i september 2026. I februar bladde man opp 352 millioner kroner.

Fikk kjøpe til kurs 72,5 %

Fordi dette lånet er rentefritt, fikk Norwegian kjøpe til en kurs på kun 72,5 prosent av lånets pålydende verdi.

Enkelt forklart: Istedenfor å vente til september 2026, uten renter i mellomtiden, for å få igjen 100 kroner fra Norwegian, så var noen villige til heller å motta 72,5 kroner nå i år – 3,5 år før forfall.

Ved å bla opp 352 millioner kroner nå i år, blir det 485 millioner kroner mindre å betale for Norwegian når lånet forfaller i 2026.

Hvorvidt Norwegian kommer til å kjøpe tilbake mer av dette lånet og de to andre lånene med klausuler om utbytteforbud, gjenstår å se. Det absolutte utbytteforbudet gjelder inntil alle lånene er helt nedbetalte.

Hvis kjøpet av Widerøe går gjennom, vil flere milliarder kroner etter hvert også gå til å finansiere en høyst nødvendig fornyelse av den aldrende flyflåten til Widerøe.