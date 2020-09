SAS-aksjonærene har bestemt seg: Godkjente redningsplanen

Den siste brikken har nå falt på plass for SAS-ledelsen i arbeidet med den omfattende redningsplanen. Tirsdag stemte aksjonærene for og dermed har selskapet grønt lys for å hente inn friske milliardbeløp.

22. september 2020

Flyselskapet SAS er hardt rammet av coronapandemien. Tirsdag skulle aksjonærene stemme over redningspakken etter at kreditorene til slutt ga grønt lys 2. september.

Det fikk SAS for aksjonærene stemte enstemmig for pakken, forteller konsernsjef Rickard Gustafson i SAS til E24 på telefon fra Stockholm. Dermed har ledelsen fått alle fullmakter de trenger for å gjennomføre planen.

– Dette kjennes bra. Det har vært et intenst arbeid i seks måneder og selv om vi har oppnådd noen viktige milepæler tidligere i denne prosessen, var det viktig å få denne støtten fra aksjonærene, sier Gustafson.

Det neste konkrete steget nå er at styret i SAS skal møtes onsdag for å fatte beslutningene som trengs for å gjennomføre rekapitaliseringsplanen.

Redningsplanen går i korthet ut på at SAS skal hente inn 12 milliarder kroner i ny kapital og hybridobligasjoner, et milliardbeløp i eksisterende gjeld skal slettes og konverteres til aksjer og det skal tas nye kutt som skal kutte kostnadsnivået med fire milliarder.

Etter at SAS i slutten av juni la frem et forslag til en finansiell redningsplan for selskapet har det vært intens jobbing og krevende forhandlinger for å lande en avtale.

Flere kreditorer ville ikke gå med på vilkårene i den første planen og SAS måtte avlyse planlagte kreditormøter i sommer der man egentlig skulle stemme.

Etter hvert kom ledelsen i sommer med et revidert forslag på bordet og i august gjorde ledelsen det klart at de ikke ville strekke seg lenger enn de allerede hadde gjort.

Den 2. september ble det klart at nok kreditorer hadde stemt for forslagene i redningsplanen og dermed gjensto bare aksjonærene.

Vil fortsatt nedbemanne 5.000

Selv om kreditorer og aksjonærer, inkludert storaksjonærene Sverige, Danmark og Wallenberg-stiftelsen, har sagt ja så er ikke arbeidet over ennå.

SAS må nemlig fortsatt bli enige med de ansatte og deres tillitsvalgte hvis de skal klare å innfri løftet om å kutte kostnadsnivået med fire milliarder svenske kroner.

Kostnadskuttene er en del av planen aksjonærene og kreditorene har stemt for.

– Er den neste store oppgaven å bli enige med pilotene og de kabinansatte?

– Dette er en del av planen som omfatter alle medarbeidere – ikke bare piloter og kabinansatte, men også ansatte på teknisk, bakketjenester og i administrasjonen. Vi har en aktiv dialog med alle disse, sier Gustafson.

SAS-ledelsen varslet i mars at de tar et lønnskutt på 20 prosent.

Uansett hvilken avtale som kommer på plass så mener SAS-ledelsen at selskapet fortsatt har for mange ansatte, sammenlignet med det markedet man forventer de neste årene.

I april annonserte SAS at de ser seg nødt til å kutte 5.000 stillinger i konsernet, som tilsvarer et sted rundt 40 prosent av arbeidsstokken.

– Dessverre ser jeg ingen mulighet til å endre på det tallet. Per dags dato har vi gjennomført over 4.000 av den varslede nedbemanningen på 5.000, sier Gustafson.

Tror det skal holde ut corona-krisen

– Slik situasjonen ser ut nå, vil denne rekapitaliseringsplanen som er godkjent være nok for å SAS gjennom corona-krisen?

– Som vi har sagt har vi lagt til grunn at 2020 og 2021 vil bli økonomisk anstrengte år. Så tror vi at vi fra 2022 vil se en etterspørsel i markedet som nærmer seg nivåene vi hadde før krisen, selv om vi ikke forventer å være helt tilbake til normalen, sier Gustafson og fortsetter:

– Dette er forutsetningen vi har basert rekapitaliseringsplanen vår på, så svaret mitt er at dette er det vi tror at vi trenger for å komme oss gjennom krisen.

Bakgrunn: Slik er redningsplanen til SAS

Planen som ble lansert 30. juni går i hovedtrekk ut på:

Fire milliarder svenske kroner i kostnadsforbedringer innen 2022

En rettet emisjon der de største aksjonærene kjøper nye aksjer til 2,006 milliarder svenske kroner for 1,16 svenske kroner per stykk (Sverige, Danmark og Wallenberg-familien)

En emisjon på 3,99 milliarder svenske kroner som tilbys eksisterende aksjonærer på 1,16 kroner per aksje (hver aksjonær mottar ni tegningsrettigheter for nye aksjer for hver aksje de eier fra før)

Utstedelse av hybrid gjeld for totalt 6,0 milliarder svenske kroner til den svenske og danske staten, fordelt på to lån på 5,0 og 1,0 milliarder

81,3 prosent av obligasjonslånet på 2,25 milliarder som forfaller i november 2022 konverteres til aksjer

70,8 prosent av den eksisterende hybridobligasjonen på 1,5 milliarder konverteres til aksjer

Den 7. august ble følgende endret:

Hybridgjelden på totalt 6,0 milliarder tilbys økt rente

81,3 prosent av obligasjonslånet på 2,25 milliarder som forfaller i november 2022 skal ikke lenger konverteres til konverteres til aksjer. I stedet skal 100 prosent av lånet konverteres til en ny hybridobligasjon med trappetrinnsrente

Konverteringen av den eksisterende hybridobligasjonen på 1,5 milliarder skal økes fra 70,8 til 90 prosent. I tillegg tilbys en bedre kurs. Kreditorene får nå flere aksjer for å slette gjelden – ettersom konverteringskursen senkes fra 1,89 til 1,16 kroner

Den 14. august ble følgende endret:

Alle rentepåslag til den danske og svenske staten for ny hybridkapital på seks milliarder økes med 0,9 prosentpoeng

