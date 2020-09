Millionunderskudd for Oslo Sportslager

Sportsbutikken gikk fra overskudd i 2018 til minus 5,3 millioner i 2019. Nå håper butikken å gå i pluss i år, men det kommer an på været.

Vis mer byoutline Tore Meek / Scanpix

Publisert: Oppdatert: 15. september 2020 14:00 , Publisert: 15. september 2020 13:35

Den 90 år gamle sportsbutikken i Torggata i Oslo gikk med et solid underskudd i fjor.

Da hadde butikken et årsresultat på minus 5,3 millioner kroner. Året før gikk selskapet i pluss med et overskudd på 427.000 kroner.

Inntektene falt til 178,9 millioner kroner i 2019, fra 195,4 millioner året før. Driftsresultatet endte på minus 1,5 millioner kroner, fra pluss 1,4 millioner i 2018.

Mye på lager i fjor

Oslo Sportslager-eier Dag Inge Rolfsen trekker frem at det er «for høye» lønnskostnader som tynger resultatet, men at nye digitale rutiner skal øke selskapets konkurransekraft i fremtiden.

– Vi er avhengig av kvalifiserte ansatte for å opprettholde kunnskaps- og servicegraden, så vi vil slite med å få lønnskostnadene ned på nivå med mange andre konkurrenter, sier Rolfsen i en e-post til E24.

Lønnskostnadene lå i fjor på 44,8 millioner kroner, ned fra 48,7 millioner kroner året før.

Les også Sportsbransjen har aldri gjort det bedre enn under corona

Selskapet hadde også finanskostnader på 1,3 millioner i fjor, nesten en dobling av kostnaden i 2018. Rolfsen sier det kommer av at butikken fikk store leveranser av sykler ved slutten av sesongen i fjor.

– Sykkellagrene har vært fulle i vinter som har vært en fordel i denne sesongen. Dette sammen med store innkjøp av ski i forkant av en grønn vinter har økt trekket på bankkontoen, sier Rolfsen.

– Vi er optimister

Oslo Sportslager skriver at butikken i Torggata var stengt i to uker i løpet av coronapandemien, men at nettbutikken har holdt åpen hele tiden.

– Som en sentrumsbutikk har vi merket effekten av hjemmekontor. I tillegg har vi kjørt strengt smittevern med adgangsbegrensning for å opprettholde sikker avstand, dette har tidvis medført lange køer på utsiden av butikken, sier Rolfsen.

Butikken har også måttet permittere mange ansatte, skriver selskapet i årsrapporten.

«Bortsett fra mars har omsetningen etter nedstengningen av landet vært på linje med 2019-tallene», opplyser selskapet. Årets tre første måneder lå under fjoråret i inntekter, men siden det har inntektene ligget over 2019, påpeker Rolfsen.

Tror du dere går med underskudd i år også?

– Vi er optimister og håper på bedre resultat, men det kommer an på snø og vær.

Rolfsen trekker frem at selskapet holder på med en digital omstilling for å gjøre blant annet logistikk og bemanningsplanlegging mer effektivt, og at det er noen kostnader forbundet med det.

Les også Aksel Lund Svindal tapte 16 millioner etter klesflopp