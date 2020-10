SV anklager Wizz Air for menneskerettighetsbrudd

SV vil fremme et forslag som forbyr organisering av selskaper som bryter med menneskerettigheter. Målet er å gjøre det umulig for selskaper som Wizz Air å kunne etablere seg i Norge. – Falske anklager, sier Wizz Air-sjefen.

– Vi kan ikke leve med å ha et opererende flyselskap i Norge som bryter helt fundamentalt med menneskerettighetene, sier næringspolitisk talsperson og nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes.

22. oktober 2020

SV vil i løpet av høsten fremme et forslag i lys av Wizz Air-utspillene, hvor de vil forby organisering av selskaper som bryter med menneskerettighetene.

– Grunnen slik vi ser det er ganske åpenbar – kan du ikke som bedrift følge menneskerettighetene og helt grunnleggende arbeidsrett, da har du ikke noe i Norge å gjøre.

Det sier næringspolitisk talsperson og nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes.

– Wizz Air er et selskap som bryter menneskerettighetene på alle mulige punkter. Dette er et selskap som sier at de er fagforeningsfri og hvor de til og med har gått langt med å true ansatte fra å fagorganisere seg, sier Fylkesnes.

Fylkesnes sikter blant annet til paragraf 23 punkt 4 i menneskerettighetserklæringen som sier at «enhver har rett til å danne og gå inn i fagforeninger for å beskytte sine interesser».

– Målet er å gjøre det umulig for et selskap som Wizz Air å kunne etablere seg i Norge, sier Fylkesnes.

Wizz Air er i hardt vær etter at konsernsjef József Váradi uttalte at det er uaktuelt å inngå tariffavtaler med fagforeninger ved etablering av innenriksruter i Norge.

Vil skape en dominoeffekt

Forslaget vil gjelde for flyselskaper som bryter med menneskerettigheter og vil gjøre det vanskelig å etablere baser i Norge.

Bakteppet er de mye omtalte uttalelsene fra konsernsjef József Váradi i Wizz Air om at selskapet «er et flyselskap uten fagforeninger.» Uttalelsen kom da Wizz Air presenterte sine planer for innenriksruter i Norge.

– Det er mye som står på spill. Det er mange som jobber i det organiserte arbeidslivet og hvis demningen først brister, så kan dette få konsekvenser for andre deler av arbeidslivet, sier Fylkesnes.

Han mener norsk arbeidsliv og norske arbeidstakere er under et stort press.

– Vi må ta et ordentlig oppgjør med den form for import av sosial dumping, sier Fylkesnes.

Konsernsjef og medgrunnlegger József Váradi i Wizz Air mener at fagforeninger gjør selskaper mindre effektive.

Svarer på anklagene

– Det er falske anklager. Vi respekter fullt lover og regler i alle land. Noen partier bruker kanskje dette som en taktikk. Men det vil jeg ikke kommentere på.

Det sier konsernsjef og medgrunnlegger József Váradi til E24 under selskapets pressekonferanse torsdag.

– Når det kommer til fagforeninger har folk lov til å organisere seg. Men vi har en annen modell og en annen kultur som har gjort oss suksessfulle. Vi ser at dette er vår fremtidige modell, men dette kan vi diskutere videre, sier Váradi.

Toppsjefen avviser at Wizz Air nekter ansatte å fagorganisere seg, men sa at dette er opp til de ansatte selv.

– Det er ikke min avgjørelse. Det er en avgjørelse som må tas av folkene i selskapet og ikke av folk utenfor, sa han.

Han avviste også at selskapet har skviset ut folk som har organisert seg i andre land.

– Hvordan vil Wizz Air reagere om noen i Norge vil organisere seg?

– Vi krysser broen når vi kommer til den, men vi nekter ingen rettighetene sine, sier Váradi.

Under pressekonferansen annonserte Váradi at Wizz Air nå vil doble satsingen i Norge og etablerer en egen base i Trondheim og flere nye ruter.

Næringspolitisk talsperson og nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes er klar på at Wizz Air driver urimelig konkurransevirksomhet.

Konkurranse og interessekonflikt

Fylkesnes mener SVs forslag ikke vil hemme konkurranse.

– Det skal ikke være konkurranse på folks lønnsvilkår. Det er en urimelig måte å drive konkurranse på. Det er i realiteten arbeiderne som betaler for inntektene til sine selskaper, sier han.

– Nordmenn har flydd med Ryanair i årevis, tror du dette gjelder folk flest?

– Jeg tror den norske befolkningen tar arbeiders rettigheter på alvor. Alle vil ha lavere priser, men ikke på bekostning av inntektene til folk som får betalt, sier Fylkesnes.

– Vil det ikke oppnå en interessekonflikt ettersom Oljefondet eier en betydelig andel av Wizz Air?

– Reglene som er knyttet til oljefondet er for svake. Vi kan ikke være et land som kjemper for menneskerettighetene politisk, når vi har et stasfond som undergraver de samme menneskerettighetene, sier Fylkesnes.

