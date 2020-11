Borger-initiativ eksploderer i sosiale medier: – Vi måtte gjøre noe før Black Friday

Stadig flere av de etablerte kjedene har flyttet inn på Grünerløkka i Oslo. Et borgerinitiativ har jobbet hardt gjennom natten med et prosjekt for å verne de lokale butikkene som sliter under coronapandemien.

Flere butikker på Grünerløkka i Oslo oppfordrer til å handle lokalt til årets julehandel. Her Supreme Roastworks, Gevir, Futur, DLX, Meyers, Cathrine Hummel, Birken lunsj og Bass. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Publisert: Oppdatert: 24. november 2020 16:41 , Publisert: 24. november 2020 16:17

– H&M coming soon

– Egon Åpner kanskje snart

– McDonald’s may be coming soon..

Slagordene med velkjente kjedelogoer hengt over fasaden til flere enkeltstående butikker var å se på hele Grünerløkka tirsdag morgen.

Stuntet er det siste i en rekke opprop fra varehandelen i flere norske byer som sliter under coronapandemien, men denne gangen har næringen fått ekstern hjelp.

– Vi er unge folk som bor på Grünerløkka, noen av oss går på kunsthøyskolen, jeg jobber i reklamebyrå, men felles for alle er at vi bor her, sier Sollin Sæle som sier dette er et initiativ de har gjort for egen regning og i egen tid.

– Er det venner av dere som jobber i disse butikkene og spisestedene?

– Nei, vi kjenner ingen av dem, vi er bare fornøyde kunder som bruker litt for mye penger på shopping og vin på løkka, sier Sæle.

– Vil ikke at Grünerløkka skal bli Karl Johan

Sæle sier hun og vennegjengen på syv «døgnet» for å få ferdig alle plakatene over natten som så ble hengt opp på butikkfasader gjennom nattens mulm og mørke.

Ikke alle butikkene og restaurantene lot plakatene henge, men mange godtok det, forklarer initiativtakeren.

Næringsforeningen på Grünerløkka har delt bilde på Facebook som i skrivende stund har blitt delt 500 ganger og fått 871 likes.

– Det var utrolig gøy å våkne til en slik respons, det er jo bare litt teip og papp. Vi hadde ikke trodd vi skulle få så mye respons, sier Sæle.

Slik brukte vennegjengen natten på å henge opp plakater på steder som man fryktet kunne bli overtatt av kjedekonsepter. Vis mer byoutline Privat

– Men hva er det dere har imot kjedene?

– Vi har ikke noe imot kjedene, men det er trist hvis løkka blir helt generisk og begynner å ligne på Karl Johans gate, spesielt siden dette stedet er kjent for sin mangfoldighet. Og så vet vi at man av dem sliter under corona.

Sæle sier målet først og fremst er å få folk til å tenke på hva som kan bli konsekvensen om man ikke bruker de lokale utsalgsstedene.

– Vi følte at noe måtte gjøres for Black Friday og julehandelen, slik at ikke folk kjøper alle julegavene sine på nett, eller at de husker at den lokale butikken også har netthandel.

Sollin Sæle er en av initiativtakerne til prosjektet på Grünerløkka. Vis mer byoutline Privat

McDonald’s mener de selv ikke er problemet

En av kjedene som blir portrettert over en blomsterbutikk er restaurantkjeden McDonald’s.

E24 har spurt restaurantkjeden hva de tenker om initiativet, og den lokale handelen får forståelse fra McDonald’s som også ser på seg selv om en del av den kategorien.

– Vi støtter fullt ut om budskapet om å handle lokalt, men kjenner oss ikke igjen i at det er McDonald’s som er problemet, sier kommunikasjonssjef Veronika Skagestad til E24.

Hun forklarer at McDonald’s har siden 1998 hatt en restaurant på Grünerløkka, og at denne eies av deres lokale franchisetaker Khurram Rana og sysselsetter over 40 ansatte.

– De fleste av disse er ungdom som bor i Grünerløkka-området. Khurram er like avhengig av et levende nabolag som resten av næringslivet i området. Vi opplever at vi leverer på forskjellige behov og dersom de lokale butikkene og utestedene har god omsetning, er det også bra for McDonald’s, sier Skagestad

Stuntet på Grünerløkka går sin seiersgang på Facebook. Vis mer byoutline Skjermdump

Næringsforeningen: - En illustrasjon på hvordan det kan bli

– Alle som driver næring i første etasje har det vanskelig akkurat nå, og jo mindre du er, desto verre er det, sier leder av næringsforeningen på Grünerløkka, Jan Robert Johnsen.

Han har fått med seg initiativet, og roser det.

– Det er jo en illustrasjon på hvordan ting kan bli om man ikke bruker lokalbutikkene.

Samtidig sier Johnsen at de ikke har noe imot kjeder så lenge de oppfører ordentlig.

Så langt viser konkurstallene at hverken varehandelen eller restaurantnæringen har blitt hardere truffet enn i fjor.

