«Braathen Air» har søkt om flylisens: Over 1.000 har søkt jobb

Erik G. Braathen og teamet jobber for fullt med planene om et nytt norsk flyselskap. Nå har de søkt myndighetene om flytillatelse - før selskapet har fått et navn.

Erik G. Braathen (foran i midten) varslet 6. oktober at han vil starte nytt flyselskap. Han har samlet en gjeng med tidligere flytopper, særlig fra Norwegian, som blir med på satsingen. Vis mer byoutline Pressebilde

Publisert: Publisert: 8. november 2020 21:07

I starten av oktober overrasket investor og flyarving Erik G. Braathen med nyheten om at han vil starte flyselskap.

Nyheten kom samme dag som den ungarske lavprisgiganten Wizz Air varslet sitt inntog i det norske innenriksmarkedet.

Sammen med en gruppe erfarne flyfolk, inkludert en rekke tidligere Norwegian-topper, jobber nå Braathen for å få første fly i luften før sommerferien neste år.

Hovedfokuset er innenriksruter i Norge, samt viktige ruter mellom Norge, Skandinavia og Europa.

Nå kommer Braathen med en liten statusoppdatering på prosjektet:

Selskapet overleverte i forrige uke den formelle søknaden om flylisens (AOC – Air Operator Certificate) til Luftfartstilsynet. Alle flyselskap må ha en AOC for å få lov til å drive.

Hva flyselskapet faktisk skal hete er imidlertid ikke klart helt ennå, får E24 opplyst.

Fredag 30. oktober var det et møte med Luftfartstilsynet der man oppdaterte myndighetene på planene til selskapet.

– Jeg er godt fornøyd med fremdriften i arbeidet med flyselskapet, og er spesielt takknemlig for mottakelsen i bransjen, sier Erik G. Braathen i en uttalelse til E24.

Les også SAS har hentet frem gamle planer: Nå er EuroBonus skilt ut i et eget selskap

På investorjakt

Det er imidlertid flere brikker enn bare godkjenningen fra myndighetene som må på plass. Først og fremst handler det om kapital.

Det pågår nå en dialog med potensielle investorer, etter det E24 forstår.

Som E24 skrev i starten av oktober har det nyoppstartede selskapet søkt om inntil 1,5 milliarder i statlig oppstartshjelp, fra potten med krisehjelp som staten har lagt på bordet til norsk luftfart.

Braathen selv har sagt seg villig til å gå inn med 50 millioner i selskapet, men samlet sett trengs det minst en milliard kroner, skal man tro søknaden til myndighetene.

Når det gjelder fly har Braathen allerede sagt at man enten vil ta i bruk Airbus A320 eller Boeing 737.

Hvilket fly de ender opp med er ikke avklart ennå, men det som er klart er at «Braathen Air» ikke forhandler med leasingselskaper, men flyprodusentene direkte:

«Selskapet er i dialog med både Boeing og Airbus og vil i løpet av kort tid beslutte flytype for operasjonen», skriver Braathen.

Dette er ikke en uvanlig fremgangsmåte. I 2018 hjalp Airbus SAS med å mekke sammen en «ekspresslevering» av deres nye A320neo-fly. Det skjedde blant annet ved at SAS fikk leie fly av leasingselskaper som allerede hadde bestilt fly fra Airbus.

Les også Norwegian henter tidligere Yara-topp: Blir flyselskapets nye kommunikasjonsdirektør

Mange vil ha jobb

Selv om det nye flyselskapet ikke har noe navn ennå, så har de via nettsiden nyttflyselskap.no åpnet for registrering av jobbsøknader.

I en luftfart i full coronakrise, og som preges av store nedbemanninger og omfattende permitteringer, har søknadene rent inn.

Over 1.000 søknader har kommet inn fra folk som vil jobbe i flyselskapet, og mer enn 500 piloter skal ha søkt om jobb.

– Vi er glade for at så mange tar kontakt, og har lyst til være med på laget. Dette er søknader fra mennesker med høyst relevant kompetanse og mye erfaring, sier Braathen.

Les mer om Erik G. Braathens nye satsing:

Les også Erik G. Braathen i allianse med tidligere Norwegian-topper: Starter nytt norsk flyselskap

Les også «Braathen Air»: Mangler kvinner, penger og fly

Les også «Braathen Air» har bedt om 1,5 milliarder i statlig oppstartshjelp